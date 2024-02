Hamilton tényleg átigazolt a Ferrarihoz

Helyesnek bizonyultak az elmúlt pár nap értesülései, Lewis Hamilton valóban a Ferrari pilótája lesz a 2025-ös szezontól. Ezt immár mindkét érintett csapat megerősítette. „A Scuderia Ferrari örömmel jelenti be, hogy Lewis Hamilton 2025-től egy többéves szerződéssel csatlakozik a csapathoz” – írta az olasz csapat az X-en.

„A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team és Lewis Hamilton útjai a 2024-es szezon végén elválnak. Lewis aktiválta a tavaly bejelentett szerződésben szereplő felmondási opciót” – ezt pedig a Mercedes istálló posztolta ugyanott.

Maga Hamilton így nyilatkozott az ügyben: „Csodálatos 11 évet töltöttem a csapattal és rettenetesen büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. A Mercedes az életem része volt 13 éves korom óta. Itt nőttem fel, tehát a döntést, hogy elhagyom a csapatot, nagyon nehéz volt meghozni.”

Toto Wolff, a hétszeres világbajnok jelenlegi csapatfőnöke azt mondta, „a kapcsolatunk Lewis-szal a legsikeresebb csapat-pilóta párosítás volt, amit ez a sportág valaha látott, olyasmi, amire büszkeséggel tekintünk vissza. Lewis örökké fontos része lesz a Mercedes sporttörténelmének”.

photo_camera Lewis Hamilton győztesként a 2018-as Magyar Nagydíjon, mögötte pedig leendő csapatának autója. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ahogy írtuk, Lewis Hamilton a 12. évadát – ezek szerint az utolsót – kezdi meg a Mercedes színeiben idén. Elképesztő sikereket ért el a csapattal. 2014 és 2020 között dominálták a sportágat, ekkor szerezett a hét világbajnoki címe közül hatot. 2021-ben dicstelenül ért véget a sorozat, amikor a botrányos évzáró versenyen a red bullos Max Verstappen nyert és ezzel elvitte a címet is a rekordra hajtó Hamilton orra elől. Azóta a csapat és a pilóta is küzdelmes két évet zárt. A BBC is kiemeli, hogy köztudottan igazságtalanságnak tartja a három éve történteket, és az hajtja, hogy bosszút álljon az azóta is egyeduralkodó holland versenyzőn. Ehhez egyelőre nem úgy tűnik, hogy a Ferrari a legmegfelelőbb választás. A patinás olasz istálló 2007 óta nem nyert világbajnokságot, és messze alulmúlta a várakozásokat az utóbbi években.



(SpeedSport.com)