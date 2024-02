Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak

„Időközben, 2023. április 27. napján a Köztársasági Elnök a kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló KEH/2787-6/2023. számú határozatával a II. rendű terhelttel szemben a jelen ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből 5 évi próbaidőre felfüggesztette, a foglalkozástól eltiltás büntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből elengedte, valamint az ítélet vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól kegyelemből mentesítette.”

Ez szerepel abban a végzésben, amit a Kúria hozott tavaly szeptemberben a bicskei gyermekotthon igazgatójának és helyettesének kényszerítéssel kapcsolatos ügyében. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében Bfv.1191/2022/13 sorszám alatt elérhető dokumentum szerint Novák Katalin kegyelemre méltónak találta az egykori igazgatóhelyettest. Az ítélet szerint ő volt az,

akinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált,

aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.”

aki ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel,

és akit mindezért 3 év 4 hónap börtönre ítéltek első és másodfokon is.

A kegyelem ténye valószínűleg nem derült volna ki, azokat nem szokta nagy dobra verni a köztársasági elnök és hivatala. Nagyobb ügyekben is előfordul, hogy újságírói kérdésre derül csak ki, kiket engedett ki a börtönből Novák. A két éve hivatalba lépett elnök amúgy rekorder a kegyelmezésben. Pár hete a hvg.hu szedte össze a vonatkozó adatokat. Akkor azt írták, tavaly 446 elítélt kérelméből hagyott jóvá 40-et Novák Katalin köztársasági elnök, ez a 40 pedig abszolút értéken az elmúlt 19 év rekordja. Ugyanebben a cikkben szerepel az is, hogy 2023. április 27-én állította be az egy nap alatt adott kegyelmek rekordját 22 döntéssel, amit a pápalátogatás miatt alkalmazott ilyen „széles körben” – ilyesmire a rendszerváltás óta nem volt példa.

Magyarul a bicskei pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből. Szóval mindez nem derült volna ki, ha az igazgatóhelyettes a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan nem próbálkozik harmadfokon is megtámadni a börtönbüntetését. A Kúria eljárása ugyanis még zajlott, amikor meghozták a kegyelmi ítéletet, így ez az áprilisi döntés bekerült a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe, azt pedig most észrevette egy olvasónk, aki felhívta rá a figyelmünket. Fontos az is, hogy a Kúria is helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, tehát a pedofil igazgató helyettese jogerősen is kényszerítést követett el még úgy is, hogy a kiszabott büntetését nem kell letöltenie és a kegyelem értelmében büntetett előélete sem lesz.

Ismert, hogy V. János, a bicskei gyermekotthon igazgatója 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott, akik közül többen 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsorában beszámoltak minderről. Két áldozat, Illés Levente és Pop Mert Julián arcukat és nevüket vállalva mesélték el történetüket.

Az igazgató és a nevelő ellen majd egy évvel később, 2017 augusztusában emeltek vádat. A vádirat szerint az otthont 26 éven át igazgató V. különböző kedvezmények fejében kényszerítette a gondozására bízott fiúkat orális szexre. V. amúgy Bicske díszpolgára, a rangos gyermekvédelmi kitüntetés, a Bárczy-díj birtokosa is volt. Őt mindezért nyolc év börtönre ítélték. Ezzel párhuzamosan azonban kényszerítés miatt is elítélték az igazgatót és az áprilisban kegyelemben részesített helyettesét, amiért megpróbálták rávenni a gyerekeket, hogy vonják vissza a feljelentéseiket.

A kegyelmi döntés miatt kérdést küldtünk a köztársasági elnöki hivatalnak, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.