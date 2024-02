Új háborús stratégiával állt elő a menesztés előtt álló Zaluzsnij

Az ukrán háborús stratégia teljes megváltoztatását javasolja CNN-en megjelent esszéjében Valerij Zaluzsnij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, hogy az orosz erőfölény ellenére ki tudjon törni Ukrajna az állóháborúból. Az új stratégia a drónokra és az elektronikus hadviselésre alapozna, azt remélve, hogy így jelentősen csökkennének az ukrán emberveszteségek, miközben érdemi csapásokat tudnának mérni Oroszországra.

Zaluzsnijnak jelenlegi posztján valószínűleg ez az utolsó írása, hivatalosan még meg nem erősített információk szerint Zelenszkij ukrán elnök napokon belül felmentheti. A Zelenszkij és Zaluzsnij között eszkalálódó konfliktusról legutóbb itt és itt írtunk részletesebben. Ennek egyik dimenziója, hogy Zaluzsnij irreálisnak és túlzottan optimistának tartja az ukrán politika háborús céljait és katonai helyzetértékelését, miközben hiába kér már huzamosabb ideje félmilliós mozgósítást, Zelenszkij szerint azt képtelenség teljesíteni. Zaluzsnij várható lecserélése ellen az ukrán közvélemény, a hadvezetés és Ukrajna külföldi szövetségesei a hírek szerint egyaránt kikeltek.

photo_camera Valerij Zaluzsnij Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán főparancsnok a CNN-en „A háború terve megváltozott” címmel megjelent írásában azzal a helyzettel vet számot, hogy Ukrajna a fegyverek mennyiségében és mozgósításában is Oroszország alatt marad. Mint kiemeli, ennek részben a nem elég hatékony szankciók jelentik az okát, részben pedig az, hogy Ukrajna nyugati támogatóinak is nagyon megcsappantak a rakéta-, légvédelmi- és a tüzérségi lőszerkészletei.

A népszerűtlen mozgósításba szerinte nem eléggé beleálló Zelenszkijnek is odaszúr, ha név nélkül is: „El kell ismernünk azt a jelentős előnyt, amelyet Oroszország élvez az emberi erőforrások mozgósítása terén, míg Ukrajnában az állami intézmények nem képesek népszerűtlen intézkedések alkalmazása nélkül javítani fegyveres erőink létszámán” – írja.

Ebből a helyzetből Zaluzsnij szerint Ukrajna a viszonylag olcsó támadódrónokra és kibereszközökre alapozva tudhat kilépni. Drónokat persze idáig is aktívan használt az ukrán hadsereg, de a Zaluzsnij által vázolt stratégiában már ezeken lenne a fő hangsúly. A technológiai eszközök révén úgy lehetne akár az orosz kritikus infrastruktúra és kommunikációs központok ellen is mélységi csapásokat végrehajtani, hogy közben spórolnak az ukrán katonák életével.

A javasolt stratégia szerinte a közvetlen katonai célok mellett a pszichológiai hadviselésben és az orosz gazdasági képességek rombolásában is eredményes lehetne. Az új rendszer létrehozása Zaluzsnij szerint öt hónap alatt mindenestül megvalósítható. „Partnereink is ezen a véleményen vannak”, utal rá az ukrán főparancsnok, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei között is vannak támogatói.

Eközben a CNN is arról ír, hogy Zelenszkij napokon belül, legkésőbb vasárnapig valóban meneszti a főparancsnokot.