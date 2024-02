Nagy Márton elhódított egy miniszteri biztost Rogántól

Orbán Viktor kedd este kormányhatározatba adott utasítást a külügyminiszternek arra, hogy gondoskodjon a kormány és a Bayer Construct Zrt. között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról. A cég tulajdonosa Balázs Attila, aki korábban Mészáros Lőrinc kivásárlásával került egy időre közös ingatlancégbe Tiborcz Istvánnal. Korábban a kormány már több projektjét is nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított.

A Bayer Construct nettó 19,9 milliárd forintért építheti meg a 2025-ös oszakai világkiállítás magyar pavilonját is. A világkiállításnak külön miniszteri biztosa is van. Kristó Ákosnak hívják, azonban a kedd este megjelent Hivatalos Értesítő szerint az ő munkáját februártól nem Rogán Antal, hanem Nagy Márton a nemzetgazdasági miniszter irányítja.

Nagy Márton minisztériuma mostanában rohamosan gyarapodni kezdett, szerzett területeket Szijjártó Pétertől is, a gazdasági kabinet élén is ő váltotta Varga Mihályt, valamint a védelmi iparba is lett beleszólása.