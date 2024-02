A nikkel határértékének kétezerszerese érte a szigetszentmiklósi akkuüzem dolgozóit

Évekig rákkeltő nehézfémeknek voltak kitéve a SungEel Kft. szigetszentmiklósi akkumulátorfeldolgozó-üzemeinek dolgozói, a nikkel határértékének például a kétezerszerese érte őket - írja az Átlátszó a Pest Vármegyei Kormányhivataltól kikért, bírságokról szóló határozatokra hivatkozva. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségével megszerzett dokumentumok alapján, a 2019–22 közötti vizsgálatok során több rákkeltő nehézfém levegőben mért koncentrációja is a határérték sokszorosa volt.

photo_camera Menczer Tamás a cég másik, bátonyterenyei üzemének átadóján. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A lapnak korábban csak olyan dokumentumokat küldött a hivatal, amikben kitakarták az anyagok nevét és mennyiségét, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultak. A hatóság felszólítására a kormányhivatal végül hét és fél hónap után küldte el a kitakarások nélküli dokumentumokat.

A szigetszentmiklósi üzemben 18 dolgozó volt kitéve nikkel és kobalt fokozott expozíciójának, amit a cég nem jelentett és nem is vizsgált ki. Az egyik gépsornál a nikkel levegőben mért koncentrációja kétezerszeresen haladta meg az előírt határértéket, de a kobalt és a mangán koncentrációja is a megengedett szint felett volt. Pedig a nikkelnek történő kitettség allergiát, szív- és érrendszeri betegséget, vesebetegségeket, tüdőfibrózist, tüdő- és orrdaganatot okozhat, emellett egyes kutatások szerint kapcsolatba hozható egyes neurodegeneratív betegségekkel is.

A SungEel Kft. gyárában március 14-én robbant fel egy gép. A darálógép javítását végző munkás még aznap belehalt a sérüléseibe, egy másik dolgozó életéért viszont hetekig küzdöttek, ő április 3-án vesztette életét. Egy harmadik munkavállaló könnyebb sérüléseket szenvedett. A munkavédelmi hatóság június végén 10 millió forintos bírsággal sújtotta a céget. Emellett pedig a katasztrófavédelem is hátrányosságokat tárt fel. Mivel a bátonyterenyei üzemben is sorozatban találtak a hatóságok szabálytalanságokat, 2023-ban leállították.

Januárban derült ki, hogy legközelebb Sóskúton nyílik akkumlátor-feldolgozó, amiről nemrég hiába akart lakossági fórumot tartani a település polgármestere König Ferenc, mivel végül akkora felháborodás fogadta, hogy kénytelen volt lefújni az egész eseményt. Azóta a helyi önkormányzat hétfőn hitelesítette a népszavazási kezdményezésre benyújtott kérdést. Így a legkorábban február 27-én szavazhat a képviselő-testület a népszavazás elrendeléséről.

Kérdés, hogy még ha el is rendelik a népszavazást, lesz-e értelme megtartani azt. A népszavazás a törvényi rendelkezések szerint leghamarabb ugyanis csak május 5-én vasárnap tartható meg, miközben az Andrada már február elsejétől birtokba vette a sóskúti Orion gyárat, és már csak a megfelelő engedélyek megszerzésére várnak, hogy megkezdjék a munkálatokat.