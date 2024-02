Másfél nap után kapcsoltak a megafonosok, és Nagy Feró mellett ők is beleszálltak Magyar Péterbe

„Óriási hisztiket csapott a minisztériumban”, „a munkatársak összenevettek a háta mögött” és amúgy is „nem lehet komolyan venni” - másfél nappal Magyar Péter partizános interjúja után a Megafon Cinematic Universe szereplői is elkezdték megosztani a véleményüket Varga Judit volt férjéről. Bohár Dániel például külön posztban fejtette ki Facebookon, hogy „eddig csak elviseltük Varga Judit iránti tiszteletből, de most már mindenki a saját szemével láthatja, hogy hibbant”. A kormányközeli médiaszakemberek mellett pedig Nagy Feró is ugyanezen a napon beszélt arról az rtl.hu-nak, hogy szerinte Magyar Péter elárulta azt, amiben eddig részt vett, és ezért elítéli ilyen szempontból.

A Kossuth-díjas énekest meglepte Novák Katalin lemondása és Varga Judit visszavonulása a közélettől, mivel nem számított rá. Szerinte hibát követtek el, ezért tisztességesen jártak el, amikor bejelentették távozásukat. „Ebben egyetértek Orbán Viktorral: miszlikbe kell szaggatni azt, aki a gyerekeimhez hozzáér. Igen, erre kutya kötelessége volt lemondani, ez tisztességes dolog, hibát követett el”. Azonban hozzátette, hogy sajnálja ami velük történt.

Két nagyon szuper csajt veszítettünk, ez baj.

A kormánypárti előadó saját elmondása szerint a sajtóból értesült a kegyelmi ügyről, ahol szerinte „könnyen elítélik az embert”, így nem szeretne ítélkezni K. Endre felett. Magyar Pétert azonban mégis elítélte mivel szerinte,

„amit ő csinál, azzal elárulta azt, amiben eddig részt vett. Miért nem vette ezt észre előbb, 5-10 évvel ezelőtt? Elítélem ebből a szempontból.”

Nagy Feró után délutánra a kormányközeli média szakemberei is kapcsoltak, és Bohár Dániel külön posztban írta össze Magyar Péterről a véleményét. Szerinte Magyart „annyira lehet komolyan venni, mint Fekete-Győr Andrást”, mivel „Fegyőrt megszégyenítő módon beszél összevissza”. Ennek bemutatására pedig még egy videót is összevágott a momentumos politikusról és Varga Judit volt férjéről.

„Elviseltük Varga Judit iránti tiszteletből, de most már mindenki a saját szemével láthatja, hogy hibbant.”

Bohár posztja alatt pedig a kormányközeli üzeneteket közvetítő Megafon további tagjai mint például Deák Dániel is arról kommenteltek, hogy Magyar azért komolyan vehetetlen mert „a munkatársak összenevettek a háta mögött, de volt akit önimádó stílusával el is hajtott onnan.”

„Péter úgy aggódik a borsodi gyerekekért, hogy időközben dizájner ruhában, retusált fotókat posztol magáról egy jachtról. Ó hagyjuk már ezt a mesét. Hibbant, sértett ember.” - írta Szarvas Szilveszter.

