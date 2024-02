Most maguk az abúzust túlélők szeretnék megjavítani a gyermekvédelmi rendszert

„Kedves túlélő! Elsőként hozzád szeretnénk szólni: tudjuk, hogy milyen nehéz ez a teher, amit cipelsz. Szeretnénk, ha tudnád, hogy ez nem a te szégyened. Ami most történik, az nincs rendben, és azért dolgozunk, hogy te bátran beszélhess. Ne félj felemelni a hangod, ne félj kiállni magadért, mert igazad van. Veled vagyunk, nem félünk.”

Így kezdi közös közleményét hat olyan ember, aki - Magyarországon ritkaság ez - részletesen, névvel és arccal beszélt a nyilvánosság előtt a kiskorúként elszenvedett szexuális zaklatásáról.

photo_camera Fotó: Attila Dániel Pető

Először a kegyelmi ügyre reagálnak: „Mi, abúzus túlélők, akik felnőttként névvel és arccal vállaltuk az elmúlt években a történeteinket és megpróbáltatásainkat jelen közleménnyel szeretnénk megköszönni minden jóérzésű magyar embernek az eddigi támogatását. Ez a mostani, nehéz időszak sokunkban fájdalmas emlékeket ébresztett, amikor láttuk, hogy hogyan kezelik a felelős döntéshozók a rájuk bízottak ügyeit. Szeretnénk újra emlékezteti a hatalmat arra, hogy még mindig lehetnek tisztességesek és dönthetnek úgy, hogy tovább nem titkolóznak, és rejtegetik mindazt, ami történt, hanem az emberi méltóságot választják. Ahogyan az áldozatoknak is joguk van az igazsághoz, úgy a lemondott köztársasági elnöknek is joga van elmondani azt. Ez persze nem könnyű feladat, de a legnagyobb felemelkedések jellemzően ilyen mélységekből indulnak. Bár elhangoztak ígéretek, és látunk gesztusokat a politikai vezetés részéről, továbbra is várjuk a magyarázatot a kegyelmi döntésről, mert azt gondoljuk, hogy a bocsánatkérés mellett az áldozatok ezt is megérdemlik.”

Szerintük az Európai Unió Gyermekjogi Stratégiáját követve a gyermekvédelmi rendszerek működését úgy kellene fejleszteni, hogy a büntetőjogi megközelítésű törvények mellett a prevencióra és az áldozatvédelemre is jóval több figyelem jusson.

„A lemondások, a büntetések szigorítása önmagában nem megoldás, megelőzésre és a már traumatizált gyermekek, illetve fiatal felnőttek támogatására és utógondozására is szükség van.”

A közlemény hat aláírója szerint ez „a közös gondolkodás és a cselekvés” ideje, ezért az Országos Közös Akarattal (OKA) közösen találkozót kezdeményeznek civil szervezetekkel, szociális szakemberekkel február 20-ra, továbbá felhívják a politikai pártokat, hogy maguk is alakítsanak gyermekvédelmi munkacsoportokat, és állítsák össze ajánlásaikat.

„Március második felében pedig várjuk a pártok delegáltjait egy közös egyeztetésre, ahol egységes dokumentummá formáljuk a szakmai szervezetek, az áldozatok képviselői és a pártok javaslatait, hogy aztán ezeket az Országgyűlés minél előbb megvitassa és elfogadja”.

Létrehoztak egy biztonságos emailcímet is, ahol akár az érintettek javaslatait is szívesen fogadják. Ez és sok további részlet Pető Attila posztjában is olvasható.

Ha bántalmazás áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. Ha segítségre van szüksége, vagy ismer olyan embert, aki akut krízishelyzetben van, hívhatja a Kék Vonalat: 116 111. A segélyhívó ingyenes és anonim.