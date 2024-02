David Cameron foggal-körömmel ragaszkodik a Falkland-szigetekhez

„A Falkland-szigetek szuverenitása mindaddig nem lehet vita tárgya, amíg a brit fennhatóság alatt kívánnak maradni” – közölte David Cameron brit külügyminiszter, aki arra készül, hogy 2016 óta először látogatást tegyen a szigeteken.

A demonstratívnak szánt külügyminiszteri látogatás reakció a tavaly novemberben megválasztott Javier Milei argentin elnök szavaira, aki januárban felszólította Nagy-Britanniát a szigetcsoport visszaadására.

Amire válaszul Cameron megismételte az Egyesült Királyság régóta hangoztatott álláspontját, miszerint amíg a Falkland-szigetek „a brit család” részei akarnak maradni, addig nincs miről beszélni.

photo_camera David Cameron brit külügyminiszter.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A Falkland-szigetek Londontól közel 13 ezer kilométernyire, Buenos Airestől kevesebb mint 500 kilométernyire helyezkednek el. A terület 1833 óta van Nagy-Britannia fennhatósága alatt, 1982. április 2-án hajnalban azonban argentin csapatok szálltak partra a szigetcsoporton, hogy bekebelezzék azt. London jelentős kontingenst vezényelt oda, és a 11 hétig tartó, több mint 900 halálos áldozattal járó háborút megnyerte.



A Cameron által is hivatkozott népszavazást 2013-ban tartották, akkor a szigetlakók elsöprő többsége szavazott a maradás mellett: a lakosság 90 százaléka voksolt, 1513-an támogatták azt, hogy a Falkland-szigetek maradjon a „brit család” része, és mindössze hárman szavaztak ellene. A területi vita ettől függetlenül is fellángol időnként, vélhetően nem függetlenül például attól, hogy az óceáni talapzaton hatalmas olajvagyonra bukkantak, így Argentína számára is meglehetősen vonzó az általa Malvinas-szigeteknek nevezett térség.