Pottyondy Edina: „Most Feri Orbán torkára rakja a kést, és azt suttogja, közvetlen elnökválasztás, hasta la vista, baby”

„A DK is teljesen meghülyült, hogyan lett a bicskei gyermekbántalmazásból a közvetlen elnökválasztás követelése? És hogyan csicskulhatott be e mögé a hülyeség mögé egy halom ellenzéki párt?” – tette fel a kérdéseket keddi videójában Pottyondi Edina.

Megszólalása főként azért érdekes, mert ő volt az előző, kilenc tartalomgyártó által szervezett múlt pénteki tüntetés szervezője, míg a DK és a többi ellenzéki párt a következő, február 25-i demonstrációé. Az ellenzéki pártok Novák Katalin lemondása után közvetlen elnökválasztást követeltek.

„Értem, hogy Gyurcsány egy zseni, ő az egyetlen a mai politikai mezőnyben, aki legyőzte már Orbán Viktort, és az egyetlen, akit Orbán négyszer vert rommá kétharmaddal, de ez a megfejtésük a problémára honnan jött? Persze, lehet hogy Ferinek van igaza, hiszen az őszödi beszéd után Gyurcsány volt hasonló helyzetben, mint most Orbi, és bizonyára eszébe jutott, hogy mitől is rettegett akkor igazán. Ültek Klárával és Vadai Ágnessel a Parlamentben, a miniszterelnöki dolgozószobában, a Kossuth téren tüntikézett a jobboldal, és Feriék meg azért imádkoztak, csak ne kezdje el követelni a Fidesz, hogy válasszák közvetlenül Állami Számvevőszák elnökét, mert akkor kész, itt a vége.

„És most, hogy itt a nagy pillanat, (...) most Feri Orbán torkára rakja a kést, és azt suttogja, közvetlen elnökválasztás, hasta la vista, baby”. Pottyondy azt is mondta, azért vannak kétségei afelől, hogy a „közvetlen elnökválasztás lenne Orbán Csele-patakja”. A tartalomgyártók kiállásán több mint 50 ezer ember gyűlt össze a Hősök terén, videóriportunk az eseményről: