Az ellenzék közvetlen államfőválasztást követel

Ahogy azt tegnap mi is megírtuk, Novák Katalin lemondása után az Országgyűlés az Alaptörvény és más rendelkezések alapján, szigorúan szabályozott formában választja meg a következő köztársasági elnököt.

A Fidesz-KDNP kétharmada miatt viszont ez egy olyan folyamat, amelynek a végén erősen vélelmezhetjük, hogy olyan államfőt választanak meg, aki inkább a kormánypártok felé húz.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök kezet csókol Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak 2017. november 12-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Momentum már tegnap este a tüntetésen bejelentette: ennek megakadályozása érdekében közvetlen államfőválasztást kezdeményez. Bedő Dávid, a párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, erre azért van szükség, „mert a Fidesz által jelölt köztársasági elnökök sorra megbuknak – morálisan és politikailag is.”

Az MSZP is jelezte: kezdeményezik az Alaptörvény módosítását a köztársasági elnök közvetlen megválasztása érdekében. Mint írták: „A Fidesz és a KDNP olyan gyakorlatot alakított ki, ahol az államfő nem különálló hatalmi ág.”

A Demokratikus Koalíció pedig aláírásgyűjtésbe fog a közvetlen köztársaságielnök-választásért, illetve javaslatot is benyújtanak a parlamenthez a témában, a közvetlen köztársaságielnök-választás költségeinek minimalizálásáért pedig azt is javasolják, hogy ez a választás is június 9-én, az európai parlamenti és az önkormányzati választásokkal egy időben legyen. (Emlékeztetőül: Novák lemondása után, az új köztársasági elnök megválasztásáig Kövér László tölti be ideiglenesen a posztot).

A Jobbik-Konzervatívok szintén az Alaptörvényt módosítaná, azt követelik, hogy a köztársaságielnök-jelöltek közvetlenül mérettessék meg magukat, ők is gyűjtenek aláírásokat az ügyben.



A Párbeszéd–Zöldek szerint itt az ideje, hogy a demokratikus ellenzék pártjai közösen jelöljenek olyan új államfőt, aki nemcsak a nemzet egységét jeleníti meg, hanem példát mutat abból, a magyar emberek valóban egymást segítő, szolidáris társadalomban akarnak élni.

A Mi Hazánk Mozgalom is szorgalmazta a közvetlen államfőválasztást, és azt, hogy a legfőbb közjogi méltóság ne pártember, hanem megkérdőjelezhetetlen erkölcsű, a saját szakmájában sikeres ember legyen.

Az LMP egyelőre nem közölt semmit álláspontjáról, Ungár Péter, a párt társelnöke annyit írt tegnap Facebook-oldalára:



„A Fidesz második köztársasági elnöke bukik meg. Ez nem véletlen. Nem tévedés. Nem mulasztás. Nem hiba. Arra kell gyanakodnunk, hogy ez azért történik meg, mert képtelenek a konszenzusra, a kompromisszumra. Amikor fel kellene mutatni a nemzet egységét, amikor ki kell állni a próbát, akkor elbuknak. Nem mindannyiunkat képviselik, és részérdekektől hajtva döntenek. Nem Novák Katalinról kell beszélnünk: az Örökkévaló látja csak, hogy tetteinek milyen következményeit kell majd elviselnie. Arról kell beszélnünk, hogy kinek mit kell tennie annak érdekében, hogy a magyar emberek bizalmát megszolgáljuk.A kormánypártokon, és azok vezetőjén van tehát a sor, hogy választ adjon az emberek jogos kérdéseire.”