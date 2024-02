Lemondott Novák Katalin köztársasági elnök

Cikkük folyamatosan frissül.

Idő előtt szakította meg katari útját és tért haza Novák Katalin köztársasági elnök Magyarországra, hogy bejelentse:

LEMOND.

Azt mondta, hogy hibázott a kegyelmi ügyben.

„Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezési jogkör mind közül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján.

Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely." Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor és így van ez ma is. A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk, hiszem, hogy ebben egységes a nemzet, minden véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme közös kötelességünk. Három gyermeket szültem, így személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre.

Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek.

Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküt tettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék-e a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni. Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat. Nem a válaszom mindkét kérdésre." A teljes beszéd itt olvasható.

Magyarország első női (és egyben legfiatalabb) köztársasági elnökének helyzete egy hét alatt lehetetlenült el.



Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa február 2-án írta meg: Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményért elítélt igazgatójának bűntársának.

És bár kezdetben a kormánypárti sajtó, sőt, maguk a politikusok sem ítélték el egyértelműen a történteket (Kocsis Máté még a baloldalt támadta ennek kapcsán is), végül maga Orbán Viktor miniszterelnök mutatott utat, amikor erélyes videóban jelentette be, hogy alkotmányt módosítanak, amivel meglehetősen megalázó helyzetbe hozta Novákot.

A köztársasági elnök akkor még azt üzente, „jó szívvel” fogja aláírni „a gyermekek még erősebb védelmét” szolgáló alkotmánymódosítást, majd repülőre pattant, és Katarba utazott hivatalos látogatásra, többek közt azért, hogy mindenkit biztosítson arról: „Magyarország elkötelezett támogatója a vizes sportoknak”.

Ezt a hivatalos látogatást szakította meg egy nappal korábban, hogy hazatérjen. Időközben azonban már látványosan határolódtak el tőle mindazok, akiket hátországának tekinthetett: előbb tanácsadói sora ritkult meg, majd a kormánypárt is egyre keményebb hangot ütött meg, szombat reggelre pedig már Bayer Zsolt követelt válaszokat a köztársasági elnöktől a normalitás táborának nevében. Innen pedig már nem volt visszaút.