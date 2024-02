Kocsis Máté három nap gondolkodás után megtalálta Novák Katalin botrányának mélyebb okát, a baloldalt

Az elmúlt napokban a Fidesznél is megtörtént a szembenézés, kedd délután a kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője, Kocsis Máté is reagált arra, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak: „Az a baloldal, nagyon mélyen hallgasson, amelyik nem szavazta meg a pedofilellenes törvényt 2021-ben, amelyik nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofilbűnözők, amelyik ellenezte a kereshető pedofilnyilvántartást és amelyik érvénytelenné akarta tenni a gyermekvédelmi népszavazást. Ugyanez a baloldal az is, amelyik ma is beengedné az erőszakos genderpropagandát az iskolákba és az óvodákba, nyugati szövetségeseikkel együtt pedig megtámadták a gyermekvédelmi és pedofilokat szigorúan büntető törvényünket a brüsszeli fórumokon.”

Egyébként 2021-ben az eredeti pedofilellenes törvénycsomagot az ellenzék is támogatta, a Fudan-tüntetés után a Fidesz olyan módosítót nyújtott be hozzá, amivel - orosz mintára- összemosták a homoszexualitást és a transzneműséget a pedofil bűnelkövetőkkel. Ezek szerint az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Valamint megtiltották a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás „népszerűsítését” és megjelenítését. Ezt a verziót végül csak a Jobbik támogatta a kormánypártokon kívül.

photo_camera Novák Katalin és Kocsis Máté (2017) Fotó: Marjai János/MTI/MTVA

Az ügy Novák Katalinra eső részét Kocsis pedig annyival intézte el, hogy a kegyelmezési jog kizárólag az államfőt illeti meg, „függetlenül attól, hogy külön-külön egyetértünk-e vele vagy sem”.

Ennél még a kegyelmi kérvényt ellenjegyző Varga Judit exférje is árnyaltabban látja a történteken, Magyar Péter arról írt, hogy rossz döntés született, többen is hibáztak, és szerinte „ilyenkor nem titkolózni kell és terelni, hanem magyarázatot adni, elnézést kérni, és ha lehet, valahogy jóvá tenni”. Mindezzel arra reagált, hogy Novák Katalin egyik tanácsadója, Skrabski Fruzsina már titkosszolgálati akciót vizionál a történtek mögé.