Donáth Anna: Novákékat nem a lelkiismeretük kényszerítette lemondásra, hanem leparancsoltak nekik

„Igaza van Novák Katalinnak, hogy ennek az országnak szüksége van női vezetőkre, erős, női példaképekre. De nem olyanokra, mint ő” - mondta Donáth Anna a Sándor-palotánál rendezett szombat esti tüntetésen. Ezt még pénteken hirdették meg a kegyelmi ügy miatt, és addig tartották volna minden nap 6-kor, amíg Novák Katalin a hivatalában van. Novák ma fél órával a tüntetés kezdete előtt jelentette be, hogy távozik.

Leköszönő beszédében mondta azt Novák, hogy „A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ”.

Erre utalt Donáth. Szerinte valóban nehéz nőként a politikában, de Nováknak nem nőként volt nehéz, hanem emberként, hogy megőrizze a morális integritását. Novák és Varga Judit megbukott ebben most.

Donáth azt is mondta, szükség van női példaképekre, hogy a kislányok ne azt gondolják, hogy mások bábjaként kelljen szerepelniük, ha a politikában magas pozícióban akarnak kerülni. Hiszen egyiküket sem a lelkiismeretük kényszerítette a lemondásra, hanem leparancsoltak nekik.

„Úgy látszik, hogy van olyan szituáció, amikor Orbán Viktor ne szégyell nők szoknyája mögé bújni”

- mondta Donáth. Szerinte Orbán Viktor felelősségét nem szabad ebből a képletből kihagyni, ő is épp úgy tettestárs. Igazi magyarázatot továbbra sem adtak a kegyelemre, a politikai felelősség ott van a vállukon.

A Momentum kezdeményezi a közvetlen államfőválasztást, mert a Fidesz által jelölt köztársasági elnökök sorra megbuknak – morálisan és politikailag is. Ezt sürgeti az MSZP és a DK is, miközben Orbán Viktor felelősségét is felvetik. Az LMP-t vezető Ungár Péter egyebek között azt írta, hogy „a Fidesz második köztársasági elnöke bukik meg. Ez nem véletlen. Nem tévedés. Nem mulasztás. Nem hiba. Arra kell gyanakodnunk, hogy ez azért történik meg, mert képtelenek a konszenzusra, a kompromisszumra. Amikor fel kellene mutatni a nemzet egységét, amikor ki kell állni a próbát, akkor elbuknak. Nem mindannyiunkat képviselik, és részérdekektől hajtva döntenek”.