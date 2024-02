Vád alá helyezték Sz. atyát, aki után kislányokkal szemben elkövetett szexuális erőszak miatt nyomoztak

photo_camera Kocsis Fülöp érsek-metropolita a 444 szerkesztőségében Fotó: Bankó Gábor/444

„Tudomásunkra jutott, hogy az Ügyészség a napokban a Debreceni Járásbíróságon vádat emelt egyházmegyénk egyik volt áldozópapja, Sz. atya ellen”

- olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye hétfői közleményében. Emailben kértünk további tájékoztatást az ügyészségtől, ha ez megérkezik, arról beszámolunk.

Az ügyet 2023 áprilisában a 444 tárta fel részletes cikkben. A görögkatolikus Sz. atya egy gyermekvédelmi intézmény vezetője volt, amikor a Gyermekvédelmi Szakszolgálat feljelentette egy kamasz lány molesztálása miatt. Az eljárást lezárták, Sz. atyát az egyház áthelyezte a megye másik végébe, de nem sokkal később már az új szolgálati helyén is feljelentette egy 9 éves kislány anyja. Tanúvallomása szerint a lánya azt mesélte neki, hogy „az iskolában fogdosta a pap bácsi”, aki „a hittanórán maga mellé ültette, és belenyúlt a bugyijába [a] nadrágján keresztül”.

Sz. atya felettese, Kocsis Fülöp érsek akkor interjúnkban azt mondta, szerinte is „izgalmas a dolog, hogy két éven belül most két ilyen eset van” ennél a papnál, de kijelentette: a „vád nem tűnik megalapozottnak, sokkal inkább koholt vádnak tűnik”. A bíróság végül megtette, amit az egyház nem: bűnügyi felügyelet alá vonta a papot, ezzel eltávolította a gyerekek közeléből – onnantól egy nemzeti kegyhelyen élt. Aztán egy harmadik kislány is jelentkezett a rendőrségen, a nyomozás pedig szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyt tovább.

Tavaly nyáron úgy értesültünk, hogy már öt kiskorú zaklatásának ügyében folyik a nyomozás, de ezt akkor nem tudtuk megerősíttetni és így megírni sem, mert a rendőrség a folyamatban lévő ügyről nem akart nyilatkozni, Kocsis érsek pedig a titkárával megüzente, hogy „nem óhajt a jövőben az Önök számára semmilyen nyilatkozatot, interjút adni, így a jövőben szíveskedjenek mellőzni a megkereséseiket”.

Közben a háttérben

photo_camera Az álmosdi görögkatolikus templom Fotó: Facebook

A szervezetileg a Vatikán alá tartozó magyar görögkatolikus egyház feje tehát egy éve azt nyilatkozta, hogy Sz. atya egyházi vizsgálata során más papokat hallgattak meg, a bejelentést tevő családot nem – mégis kijelentette, hogy „nem megalapozott vádról van szó”, és a 9 éves kislányt nem tartja áldozatnak.

„Feltételezem, hogy nem követett el az atya bűncselekményt, és várok a rendőrségi vizsgálat eredményére” - mondta nekünk Kocsis érsek, de a friss közlemény szerint mégsem várt, hanem már tavaly nyáron lépéseket tett:

„Sz. atyát 2023. június 21-i hatállyal eltiltotta a nyilvános szertartások végzésétől,

2023. július 1-i hatállyal felmentette az Álmosd, Kokad és Bagaméri Görögkatolikus Parókia parókusi, valamint a Szent Damján Házi Segítségnyújtó Szolgálat lelki vezetői beosztásából,

ugyanezen intézkedés keretében – ugyanezzel a hatállyal szolgálaton kívül helyezte”.

Az első hivatalos közleményt október 26-án, tehát fél évvel a cikkünk megjelenése után adta ki a főegyházmegye, amelyben tudatták, hogy Kocsis Fülöp metropolita Sz. atyát „óvintézkedésként eltiltotta mindennemű papi tevékenység végzésétől, különösen a fiatalkorúakkal való kapcsolattartástól.” Azt is közölték, hogy az ügyben rendőrségi nyomozás zajlik „szexuális visszaélés alapos gyanúja és más bűncselekmények miatt”, de annak lezárultáig több információt nem áll módjukban megosztani.

A hétfői közlemény szerint a pap az eltiltás után már nem maradt a nemzeti kegyhelyen, mert „a metropolita kezdeményezte Sz. atya távozását Máriapócsról, ami végül 2023 decemberben meg is történt, miután a Debreceni Járásbíróság a bűnügyi felügyeletet egy másik településen jelölte meg.”

A főegyházmegye pedig már egészen máshogy beszél az áldozatokról: „együtt érez az áldozatokkal és érintett családtagjaikkal, nekik a Magyar Katolikus Egyház Gyermekvédelmi Szabályzata 8. pontjának megfelelően a támogatását is felajánlotta és föl is ajánlja, az érintettekkel a kapcsolatot felvette, és akik erre nyitottak, azokkal folyamatosan fenn is tartja.” Azt írják: „Megrendülten állunk az eset előtt és várjuk az ügyet lezáró végső bírósági eredményt, hiszen ez fogja Sz. atya további sorsát meghatározni. Teljesen elfogadhatatlan számunkra bármilyen gyermekekkel kapcsolatos visszaélés. Egyházunkban, ahogy eddig sem, úgy ezután sincs helye a gyermekek bántalmazásának.”

Változások az ügy hatására

photo_camera Görögkatolikus püspökök Máriapócson Fotó: Facebook/Máriapócs Nemzeti Kegyhely

Eddig nem lehetett tudni ezekről, de a főegyházmegyei közlemény szerint tavaly ősztől kezdve több megelőző lépést tettek, főleg képzéseket indítottak. Egyrészt

nyilvánosságra hozták az egyházi személyek gyerekbántalmazási ügyeinek kezelésére szolgáló Gyermekvédelmi Eljárásrendet, amit minden munkatársukkal ismertettek.

Egy 2023 szeptemberében elindított képzési programba bekerült, hogy „minden papunknak, hitoktatónknak, munkatársunknak és önkéntesünknek fel kell tudni ismernie a bántalmazás jeleit, és tudniuk kell, mit tehetnek ennek gyanúja esetén”.

2023 decemberében lelki vezetői képzést tartottak a gyermekvédelmi gondoskodásban részt vevő kollégáknak.

2024 februárjában egy külső szakértő vezetésével az egész görögkatolikus egyház papjai részére képzést tartottak a gyermekek elleni visszaélések megelőzéséről.

De később is további képzéseket szerveznek papoknak és gyermekekkel foglalkozó munkatársaknak a gyermekbántalmazás minden esetének helyes kezelése érdekében.

