A Fidesz úgy jelöli ismét Trócsányit alkotmánybírónak, hogy a törvény szerint az Ab-tagok nem újraválaszthatók

Nem egyértelmű, hogy a Fidesz által Sulyok Tamás helyére alkotmánybírónak jelölt Trócsányi László megfelel-e a törvényi feltételeknek - hívja fel a figyelmet a Népszava. A lap szerint az Alkotmánybíróságról szóló törvényt szó szerint értelmezve a jelenleg fideszes EP-képviselő, korábban miniszteri posztot is betöltő Trócsányit nem lehetne alkotmánybíróvá választani, mert a jogszabály szerint „az Alkotmánybíróság tagjának megbízatási ideje tizenkét év. Az Alkotmánybíróság tagja nem választható újra.”

A gond, már ha ez gond, hogy Trócsányi 2007 és 2010 között egyszer már volt alkotmánybíró. Akkor azért mondott le, hogy kimenjen Párizsba nagykövetnek, márpedig most újraválasztásról van szó akkor is, ha annak idején nem töltötte ki a mandátumát. Más kérdés, hogy az akkor hatályos Ab-törvény még megengedte a tagok újraválasztását, és a mandátumuk is 9 évre szólt - vagyis lehet érvelni Trócsányi újbóli jelölhetősége mellett is.

photo_camera Trócsányi László fideszes EP-képviselő, volt és jövendőbeli alkotmánybíró.Lázár János társaságában. Fotó: Németh Dániel/444

A kérdésnek az adja a bukéját, hogy éppen az Alkotmánybíróság vizsgálhatná meg, hogy Trócsányi újbóli megválasztása nem alkotmányellenes-e. A Népszava ebben nem számít valódi vitára, hiszen az Alkotmánybíróságban kormányközeli kinevezettek határozzák meg a döntéseket.

Azért kell új alkotmánybírót választania a parlementnek, mert hétfőn az eddigi alkotmánybírósági elnököt, Sulyok Tamást választották meg a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalin köztársasági elnök utódjául.

A Fidesz már bejelentette, hogy Trócsányit jelölik a 15 tagú Alkotmánybíróság megüresedő helyére. A Népszava szerint nyílt titok, hogy ezután Trócsányit valószínűleg az Alkotmánybíróság elnökének is megválasztanák. Ez ugyanakkor csak átmeneti megoldás lehet, mert 70 évesen a törvény szerint az Ab-tagságról le kell mondani. Trócsányi 2026-ban tölti be a hetvenet.