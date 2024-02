Felgyorsította a kamatcsökkentést a nemzeti bank

Február 28-i, szerdai hatállyal 9 százalék lesz a jegybanki alapkamat – döntött kedden a jegybank monetáris tanácsa. A kamatvágás most nagyobb volt, mint az előző négy alkalommal: az október végén kezdődött csökkentési hullámban eddig minden alkalommal 0,75 százalékpontos volt a kamatvágás mértéke.

Legutóbb 2022 nyarán volt egy számjegyű az alapkamat.

A forint gyengüléssel reagált a lépésre, az euró ára 390 forint fölé emelkedett, a Google Finance szerint a kamatdöntés bejelentés után néhány perccel 390,41 forinton volt az árfolyama. Délelőtt még 388,7 forint körül kereskedtek az euróval.

link Forrás

A változtatás nem volt teljesen meglepő, több elemző már a múlt hónapban is arra számított, hogy az MNB felgyorsítja a kamatcsökkentés tempóját, de akkor végül a monetáris tanács még az óvatosabb megoldást választotta. A szakértők most is megosztottak voltak, hogy a lassabb vagy a gyorsabb kamatcsökkentési úton indul-e el az MNB, „a 75-100 bázispontos kamatcsökkentés körüli dilemma jól mutatja a magyar gazdaság megítélése és kilátásai körüli bizonytalanságot” – írja erről a Portfolio.hu.

A monetáris tanács tavaly októberben kezdte az alapkamat csökkentését az akkori 13 százalékos szintről. Az alapkamat 2022 nyarának végére érte el azt a szintet, majd az MNB egyéb monetáris politikai intézkedésekkel egészen 18 százalékig emelte az irányadó jegybanki kamatot.