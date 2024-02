Túl bonyolult lehetett Nándorfehérvár neve, ezért a „belgrádi csatával” reklámozzák a Hunyadit, minden idők legtöbb közpénzből forgatott magyar mozgóképét

photo_camera Fotó: G.N.K./Kristof Galgoczi Nemeth

A magyar adófizetők által finanszírozott Hunyadi tévésorozatot itthon a TV2 mutatja majd be, most kezdődött a külföldi értékesítése.

Többe került, mint az itt forgatott menő amerikai sorozatok.

A magyar nemzeti hiphop után itt a magyar nemzeti Battle of Belgrade, ilyen néven emlegetik ugyanis a nándorfehérvári csatát a széria promóciós anyagaiban..

Kissé PR-illatú cikkben mutatja be a Variety, a két legbefolyásosabb amerikai mozgóképes szaklap egyike az új magyar filmirányítás messze legambiciózusabb produkcióját, a Hunyadi című, tízrészes tévésorozatot.

A Hunyadi eddig 15,2 milliárd forint közvetlen állami támogatásban részesült, amihez az elengedett adók formájában további adófizetői milliárdokat csapnak hozzá, így jelenleg 22,5 milliárd forint állami pénz van a produkcióban. Ez nemcsak bármely korábbi magyar tévésorozat vagy mozifilm költségvetésének sokszorosa, hanem több, mint a Magyarországon eddig forgatott bármelyik amerikai szupersorozat költségvetése.

A sorozat gyártásában partnerként részt vesz az a német Beta Film, amelyik a világsikerű Babylon Berlin mögött állt. Bár a főszerepet játszó színészek, az operatőr és több rendező is magyarok, alapvetően nemzetközi produkcióról van szó, nemzetközi stábbal, a sorozat címe pedig Magyarországot kivéve a „Rise of the Raven”, vagyis a Holló felemelkedése lesz. A sorozat producere, egyben kulcsfigurája a kanadai-magyar Robert Lantos, aki sok más mellett Szabó István két filmjének, a Napfény ízének és a Csodálatos Júliának is producere volt.

De hiába lesz fontos része a sztorinak a magyarok leghíresebb győztes csatája, azt a külföldi nézők nem nándorfehérvári, hanem belgrádi csataként ismerhetik meg. A sorozat angol nyelvű információs anyagaiban legalábbis következetesen “Battle of Belgrade”-ként emlegetik a törökök, Hunyadi serege és a keresztes hadjárat önkénteseinek összecsapását. Így a fontos szakmai kiadványnak számító Variety friss cikkében is így szerepel.

A cikk olyan formában helyezi történelmi perspektívába Hunyadi győzelmét, hogy ez tette lehetővé az olasz reneszánsz kibontakozását, mivel hetven évre megállította az ottomán török birodalom terjeszkedését. A Variety szerint a filmmel a vágás vége felé járnak. A korábbi tervek szerint idén decemberben lenne a hazai bemutató, és a sorozat mindképp futni fog az osztrák köztévében is.

A film producerei Lantos mellett Krskó Tibor, Hazai Cecilia , Hazai Kinga, Ari Lantos, Oliver Auspitz, Andreas Kamm és Koby Gal Raday. A hosszú ideje Rogán Antal környékén üzletelő Krskó igazi színes figura közülük. Gyakori partnerével, Csetényi Csabával együtt ők volt a NER korai korszakának kormányzati kommunikációs kedvencei, évekig csak a páros két közös cége kapott ilyen megrendeléseket, nem függetlenül attól, hogy Csetényi közben ugyanabban a házban laktak a Pasa Park nevű luxustelepen, ahol Rogánék végül abba a penthouse lakásba költöztek be, ami eredetileg Csetényiéké volt. Krskó sokat köszönhet Rogán belvárosi polgármesteri korszakának, 2011 óta az ő biznisze ugyanis a Bazilika előtti karácsonyi vásár és két éve a Vörösmarty téri is, illetve az övé a léggömb-kilátó a Városligetben. Krsko régóta producerkedik, társproducerként benne volt a Sorstalanságban és a Szabadság, szerelemben is.