A NAV rabosította a badacsonytomaji városháza több dolgozóját a Tátika étterem körüli korrupciós ügyben

A NAV február elején gyanúsítotti kihallgatásra hívta be a badacsonytomaji önkormányzat dolgozóinak nagy részét, többüket rabosították is, írja a 24.hu. A lapnak a település korábbi alpolgármestere, Hartai Béla megerősítette, hogy az alkalmazottakat a 2,4 milliárdos Tátika-projekt szabálytalanságainak vizsgálatával kapcsolatban rendelték be az adónyomozók. A beidézett dolgozók többsége idősebb, helyi családos nő volt, akiknek korábban nem volt dolguk a hatóságokkal.

A 2018-ban elnyert 2,4 milliárd forintos uniós támogatásból eredetileg 2020-ra kellett volna felépíteni az egykori Tátika étterem betonépületét és környékét, ez azonban 2022-re sem valósult meg. A késés miatt a rendőrség közben nyomozást indított. De az uniós pénzügyi csalásokkal foglalkozó OLAF is nyomozni kezdett, majd a NAV is beszállt az ügybe. 2022 nyarán több régi és új önkormányzati alkalmazottat is kihallgattak.

A beruházás azóta le is állt, a Közbeszerzési Döntőbizottság pedig még 2020-ban elmarasztalta az önkormányzatot, és hatmilliós pénzbüntetést szabott ki, miután kiderült, hogy Krisztin N. László polgármester a pénzt helytelenül használta fel. A polgármester közel 62 millió forintot osztott szét több városházi alkalmazott között projektmenedzseri tevékenység címén, miközben a beruházásnak volt saját projektmenedzsere.

A nyomozás azóta is tart, 2022 végén pedig a képviselő testület végül úgy döntött, hogy a kivitelezést átpasszolják a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-nek, amely tavaly év végén be is fejezte a felújítást.