Pszichológiai alkalmassági vizsgálatot rendelt el a kormány a gyermekotthonok vezetőinél

„Máris itt az első szigorítás: Pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél” - jelentette be Facebook-oldalán a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence bejelentése szerint

„a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyetteseik kinevezésének és foglalkoztatásának feltétele egy szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálat Ennek keretében teljeskörű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél.”

Az erről szóló kormányrendelet hamarosan meg is jelenik a Magyar Közlönyben, ígéri, ami azonnal hatályba is lép. A vizsgálat nemcsak az új, hanem a jelenlegi intézményvezetőket is érinti.

„A pszichológiai alkalmassági vizsgálat a Belügyminiszter, Pintér Sándor által jóváhagyott szakmai protokoll alapján történik majd, és kétévente ellenőrzik minden intézményvezető és helyettes esetében.”

írja az államtitkár.