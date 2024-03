Idén újraindítja a hajóit a BKV, de nem menetrend szerinti járatok lesznek

„Elsődlegesen turisztikai célú hajózási szolgáltatás beindítását” tervezi erre az évre a BKV – erősítette meg lapunk információját a fővárosi közlekedési cég. A BKV 2013-tól uniós támogatással hét éven át üzemeltetett menetrend szerinti hajójáratokat a Dunán, ám miután 2020 végén lejárt az uniós támogatási szerződésben vállalt szolgáltatási idő, a járvány és a kormányzati elvonások miatt 2021-ben átmeneti szolgáltatás-szüneteltetésről döntött a főváros.

Arról most sincs szó, hogy a korábbi menetrend szerinti hajózást állítanák vissza. Akkor az újpesti Árpád úttól – az Északi vasúti összekötő hídtól – a Haller utcáig, míg a Római fürdőtől a Kopaszi-gátig és vissza lehetett eljutni menetrend szerint hajójáratokkal, amik a belvárosi szakaszokon félóránként követték egymást, és megálltak többek között az Árpád hídnál, a Margitszigeten, a Jászai Mari téren, a Várkert Bazárnál, de átkelőhajóként is működtek a Kossuth tér és a Batthyány tér között. A hajókat munkanapokon menetjeggyel és bérlettel is lehetett használni, hétvégén külön jegyet kellett rájuk venni.

Kérdésünkre a BKV most azt közölte: „a turisztikai célhoz igazodóan, elsődlegesen a belvárosi lokációkra fókuszálva, valamint a potenciális utasok igényeit figyelembe véve” indulnak újra a hajóik, ami „természetesen eltérő útvonalat és eltérő üzemidőt jelent majd a korábbi hivatásforgalmi hajójáratokhoz képest”. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy a BKV-hajók hasonló útvonalon közlekednek majd, mint a Mahart budapesti járatai. Tavalyelőtt például BKK-bérlettel is használható hajójárataik voltak a Vigadó tér és a Margitsziget között, mindössze négy kikötővel (Vigadó tér, Széchenyi tér–Akadémia, Margitsziget, Batthyány tér).

A BKV-nak jelenleg egyetlen hajójárata van, a D14-es kompjárat – korábbi nevén Soroksári rév, ami Csepelt és Soroksárt köti össze.