Azt állítják az oroszok, hogy 38 ukrán drónt lőttek le a Krím-félszigetnél

Robbanások sorozata rázta meg vasárnap a Krím-félszigetet. Oroszország szerint a támadást ukrán drónok hajtották végre, Ukrajna azonban egyelőre nem vállalta magára a hadműveletet.

Az egyik internetre feltöltött videón egy robbanás látható, ami állítólag a félsziget délkeleti részén található Feodoszija város üzemanyagraktárának közelében történt.

Az orosz hatóságok azt állítják, hogy 38 ukrán drónt lőttek le. Jelentésük szerint a támadásban nem keletkeztek komolyabb károk. Szemtanúk ezzel szemben remegő ablaküvegekről és aktiválódott riasztójú autókról számoltak be.

photo_camera A kercsi híd a háttérben egy füstölgő üzemanyagtározóval 2023 szeptemberében. Fotó: STRINGER/REUTERS

Az oroszok által 2014-ben annektált Krím-félsziget az ukrán hadsereg egyik fontos célpontja. Az orosz légierő és az orosz haditengerészet is stratégiai jelentőségű támaszpontokat tart fent a félszigeten. Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban többször is támadta a katonai objektumokat és a Krímet Oroszországgal összekötő kercsi hidat is.

(via BBC)