Vona Gábor vitára hívta Magyar Pétert

Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek, vagyis Varga Judit exférjének, aki a kegyelmi ügy farvizén jutott el odáig, hogy a napokban bejelentette, „új erőt” hoz létre, majd azt is, hogy „zászlót bont” március 15-én.

Vona a Facebookra posztolt levelet azzal indította, hogy rögtön cáfolta benne azt a pletykát, miszerint Magyar a Második Reformkor listavezetője lenne.

„Nem kerestünk téged, és tudomásom szerint te sem bennünket. Ha valaki nyitott és megértő abban, ha egy ember megváltozik és szembenéz a korábban képviselt álláspontjával, az pont én vagyok. Érdeklődéssel figyelem a megnyilvánulásaid, ahogy azt is, ahogy az ellenzéki pártok egymásra licitálnak érted, hogy a hirtelen jött népszerűségedet becsatornázzák, és azt is, hogy a kormány mekkora erőket mozgat, hogy bohócnak állítson be” – írta Vona, aki aztán azzal folytatta posztját, hogy miután „a 2RK az értelmes és konstruktív vita híve”, várják Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc válaszát is, illetve hogy vitáznának a Mi Hazánk, a Momentum és a többi párt vezetőivel is.

Emiatt szólította meg Magyar Pétert is, mert „a helyzet megváltozott”, „most, hogy minden bizonnyal politikai szerepvállalásra” adja a fejét. Ezért meghívta „egy kulturált és higgadt vitára az ország jövőjéről”.

Magyar Péter a kommentek közt válaszolt: „Természetesen bármikor szívesen leülök egy nyilvános vitára.” Kommentjére pedig Vona is kommentelt egyet, miszerint ebben az esetben keresni fogja, hogy a részleteket megbeszéljék. Vagyis a többit már privátban intézik.