5 éve tervezik, még el se kezdték, de már vége, mi az? A Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése

Mégse költözik a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe 5 év tervezés után - írja a Válasz Online egy, a birtokukba jutott előterjesztés alapján. A Csák János tárcája által készített új dokumentum szerint a korábbi kormánydöntést felül kellene bírálni, és inkább az egykori budapesti Kilián-laktanyába kellene költöztetni az intézményt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A február 19-i kormány-előterjesztés pont azon indokok alapján döntene így, amiket a szakma folyamatosan felhoz a 2019-ben bejelentett költözés ellen érvelve. Arról, hogy a meg sem kezdett költöztetés, amit tavaly még az energiaválság miatti beruházásstopra hivatkozva halasztott el a kormányzat, lekerült a napirendről, már tavaly ősszel beszélt a jelenleg a Józsefvárosban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett működő intézmény főigazgatója.

Bernert Zsolt akkor a Józsefváros újságnak beszélt arról, hogy „sikerült beszélni erről miniszterelnök úrral, aki azt mondta, most nem olyan a helyzet, újragondolják a dolgot, és látják, hogy Budapesten nagy szükség van egy természetvédelmi múzeumra”.

Hiába maradna viszont Budapesten a múzeum, a mostani épületéből az új előterjesztés is elköltöztetné az egykori Kilián-laktanyába, aminek a költsége 157 milliárd forint lenne. Ez pedig hét év alatt készülne el onnan számolva, hogy megvan rá a pénz. (A Ludovika bővülése miatt paterolják ki a mostani helyéről a múzeumot.)

Ráadásul Debrecen se maradna ki teljesen a tervekből, a város ugyanis kapna egy természettudományos tematikájú kiállítóhelyet és egy gyűjteményi központot is, ami 120 milliárd forintból épülhetne fel. Összesen tehát 277 milliárdból jönne ki az, hogy Debrecen is kapjon új múzeumot, de a Természettudományi is Budapesten maradhasson. A Válasz Online számításai alapján tehát a mostani verzió még az eredeti terveknél is drágább lenne, mivel az a változat „csupán” 224 milliárd forintból valósult volna meg.