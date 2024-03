Nagyon kéne az az 5 milliárd is: Nagy Mártonék kérik a szolgáltatókat, hogy ösztönözzék a SZÉP-kártyás költéseket

5 milliárd forintnyi „alvó pénz” van a SZÉP-kártyákon – figyelmeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium, jelezve, hogy a kormány a kártyákon lévő kedvezményes források felhasználása és a gazdaság támogatása érdekében arra kéri a szolgáltatókat, értesítsék azokat az ügyfeleket, akiknek legalább 50 ezer forintnyi, 2022. október 15. előtt jóváírt juttatás áll a számláján.

photo_camera Nagy Márton a parlamentben 2023. szeptember 25-én. Fotó: Németh Dániel/444

Az NGM jelezte, hogy 2022-ben tavaly 354,7, tavaly már 445 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók a SZÉP-kártyákra. Ebben a kormány is ösztönözte őket azzal, hogy az éves (450 ezer forintos) kereten felüli egyszeri, legfeljebb 200 ezer forintos összeg átutalását tették lehetővé. Tavaly hideg élelmiszerekre is lehetett költeni a kártyákról, és a tulajdonosok el is költöttek több mint 449,4 milliárd forintot, de 5 milliárd forintnyi „alvó pénz” egyelőre beragadt náluk – írja az NGM.

Az NGM szerint ahhoz, hogy a SZÉP Kártya betöltse a neki szánt szerepet, szükség van arra, hogy a családok éljenek a pihenés, a közös időtöltés lehetőségével, és felhasználják a rendelkezésükre álló összegeket. A közlemény szerint a kormány helyre akarja állítani a gazdasági növekedést, amihez nemcsak az kell, hogy idén legalább 25 százalékkal nőjenek a beruházások, mozgósítsák a munkaerő-tartalékokat, de helyre kell állítani a fogyasztást is. (MTI)