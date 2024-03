Rákay Philip nem szereti, ha Kálmánnak hívják

Rákay Philipnek is volt tulajdonrésze abban a Lázár Jánoshoz közeli lapban, ami cikksorozatban kezdte el gyalázni Navracsics Tibort, mire Navracsics nyilvánosan vádolta meg minisztertársát azzal, hogy ő íratta a névtelen cikkeket. Az egyik cikkben például „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai ” címmel háborogtak azon, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterként többször kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki.

photo_camera Navracsics Tibort azért kezdték el gyalázni Lázár lapjában, mert kezet fogott Márki-Zay Péterrel Fotó: Márki-Zay Péter/Facebook

Ezen a ponton a a milliárdos filmtámogatásokkal operáló, kormányközeli producer felmérte, hogy jobb kimaradni a miniszterek háborújából, ezért minél gyorsabban igyekszik megválni a Promenad24-et kiadó Dél-alföldi Média Centrum Kft. többségi tulajdonrészétől. Az ajánlatra Márki-Zay Péter gyorsan be is jelentkezett, hátha sikerül megszereznie az ő roncsolására fenntartott portált.

„Lázártól menekül Rákay - most kiderül, hogy csak stróman volt vagy valódi tulajdonos! [..] Rákay Kálmán ugyanakkor most bebizonyíthatja, hogy nem Lázár egyszerű strómanjaként került médiatulajdonosi szerepbe: Ha nem Lázáré a cég, akkor annak adja el a Rádió 7-ben illetve a Promenád24-ben lévő tulajdonrészét, aki a legtöbbet kínál érte. Ebbe a licitálásba a város békeszerető közönségének részéről mi is beszállunk!” - írta a hódmezővásárhelyi polgármester.

Nos, ebből a szöveghalomból Rákayt nem a stróman szó zavarta a legjobban, a Telexnek megküldött reakciójában ugyanis ezzel utasította vissza a polgármester ajánlatát: „Sem futóbolondokkal, sem hazát árusító dollárcselédekkel nem szoktam üzletelni.

Márki-Zayt arra kérném, hogy szánalmasan bornírt akciói során ne emlegesse néhai édesapámat! Az én nevem – hivatalosan is – Rákay Philip.”

photo_camera Rákay Philip Fotó: Németh Dániel/444

Rákay Philipet egyébként születésekor még tényleg Kálmánnak hívták. „Az iskolatáskás Philipet még Kálmánnak hívták, mert az eredeti, becsületes nevem Rákay Kálmán, apukámat is így hívják. Nem voltam megbékélve ezzel a névvel, ezért afféle fiatalkori fellángolásnak köszönhetően megváltoztattam” - mondta erről egy korábbi interjúban.



link Forrás

A hódmezővásárhelyi ügyekkel foglalkozó Promenád24 erősen kötődik Lázár Jánoshoz. A kiadó másik tulajdonosa és ügyvezetője az a Bada János, aki gimnáziumi évfolyamtársa volt Lázárnak. Lázár polgármestersége idején az önkormányzattal közösen volt tulajdonosa a Zafír Média Kft.-nek., valamint benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is.