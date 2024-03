Az EU megnyitja a tengeri folyosót, hogy Ciprusról segélyt küldhessenek Gázába

Az Európai Unió bejelentette, hogy megnyitja a tengeri folyosót, hogy Ciprusról segélyt küldhessenek Gázába az éhínségtől való félelem miatt - írja a BBC. A Bizottság elnöke szerint a kísérleti szállítmány várhatóan szombaton indul útnak, de azt nem közölte, hogy a szállítmányok hol fognak kikötni vagy kirakodni.

„Már nagyon közel vagyunk a folyosó megnyitásához, remélhetőleg ez most vasárnap meg is történik. Nagyon örülök, hogy ma elindul egy első kísérleti művelet” - mondta Ursula Von der Leyen, az EU-bizottság elnöke újságíróknak, miután bejárta a segélyszállítmányok kiindulópontjának számító ciprusi Lárnaka kikötőjét.

A kísérleti szállítmány várhatóan szombaton indul útnak: egy spanyol kutató- és mentőcsoport, az Open Arms által üzemeltetett hajón a World Central Kitchen nevű jótékonysági szervezet által biztosított élelmiszert viszi.

Az egyelőre nem egyértelmű, hogy mi a kapcsolat a hétvégi szállítmányok és a Joe Biden által csütörtök este bejelentett amerikai terv között, ami szerint a következő hetekben úszó dokkot építenek a gázai partoknál, hogy Ciprusról érkező segélyszállítmányokat fogadhassanak. Von Der Leyen nem említette az amerikai tervet lárnakai beszédeiben, és az amerikai elnök sem tett említést a hétvégére tervezett szállítmányokról a kongresszushoz intézett, az Unió helyzetéről szóló beszédében.

Pénteken az Egyesült Államok, az EU és más, az erőfeszítésekben részt vevő országok hivatalosan is bejelentették, hogy támogatják a tengeri segélyfolyosót, ami a Ciprus által november óta kidolgozott Amalthea kezdeményezés nevű javaslatra épül, ami felvázolja a Gázába irányuló biztonságos szállítmányok lebonyolításának mechanizmusát.

„A humanitárius segélyek tengeri úton történő közvetlen eljuttatása Gázába összetett feladat lesz, és nemzeteink továbbra is értékelni fogják erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban juttassuk el a segélyeket” - áll az Európai Bizottság, Németország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Ciprus, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által aláírt nyilatkozatban.

A segélyszervezetek munkatársai általában kritikusan nyilatkoztak az amerikai mólótervről, rámutatva, hogy az csak hetek múlva lenne működőképes, ami az éhínség idején halálos idő. Azt is megjegyezték, hogy ez nem oldja meg az elosztási és biztonsági problémákat, amik jelenleg akadályozzák a segélyszállítmányokat. Közben pénteken is öt ember meghalt, tizen pedig megsérültek miután több embert agyonütött egy a Gázai övezetben ledobott amerikai légisegély.

„Úgy tudom, hogy a szállítmány közvetlenül a Gázai övezetbe érkezik, és természetesen tudjuk, hogy ez számos logisztikai kihívással jár, amiken dolgozunk" - mondta Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője az Unió tengeri kísérleti szállítmányáról.

Izrael kijelentette, hogy üdvözli a tengeri folyosó megnyitását, de figyelmeztetett, hogy minden szállítmányt szigorú biztonsági ellenőrzéseknek kell alávetni. „A ciprusi kezdeményezés lehetővé teszi a Gázai övezetbe irányuló humanitárius segélyek mennyiségének növelését, miután a biztonsági ellenőrzéseket az izraeli előírásoknak megfelelően végrehajtották" - írta Lior Haiat, az izraeli külügyminisztérium szóvivője a Twitteren/X-en.



