Ádám Zoltán: „Ma már mindenki tudja, a Corvinus az az egyetem, ahol egy befolyásos üzletember gyereke akkor is levizsgázhatott, ha nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit”

A Corvinus vizsgabotrányának, melyben az ország egyik legbefolyásosabb családja az egyetem vezetésénél elérte, hogy mégiscsak levizsgázhasson a gyerekük, noha már a vizsgára bocsátás feltételeit sem teljesítette, egyetlen konkrét áldozata volt: az egyetem eljárása ellen tiltakozó oktató, aki hiába kezdeményezett etikai eljárást az ügyben, ezt másodfokon az egyetem vezetése lesöpörte. Végül senki mást nem marasztaltak el, csak Ádám Zoltánt, az egyetem integritását védeni próbáló oktatót, akit novemberben azonnali hatállyal bocsátottak el.

Ádám sokáig nem akarta elárulni, melyik családról volt szó, de miután a napokban nyilvánosságra került, hogy a hallgató apja az ország egyik leggazdagabbja, az orosz-magyar kettős állampolgárságú Rahimkulov Timur, ezt most már az oktató is megerősítette.

„Továbbra sem a hallgató vezetéknevét tartom az ügy kulcsmozzanatának, de úgy gondolom, hogy ez is része a történetnek, ami ma már nemcsak egy egyetemi ügy, hanem a magyar közállapotok egyik lakmuszpapírja”



- mondta Ádám a Jelennek adott interjújában. Az oktató az ügy konkrétumairól is több részletet elmondott. Eszerint a hallgató anyja kétszer is bement az egyetemre, egyszer a terembe, ahol éppen tanított, egyszer pedig a lépcsőházban állította meg a tanárt, azt követelve, hogy vizsgáztassa le a gyerekét, annak ellenére, hogy elfelejtette megírni az évközbeni kötelező kvízt, és a házi feladatokat sem adta be.

Miután a dékán kérésére Ádám egy emailben is leírta neki, hogy ha akarna, sem tudna kivételt tenni, mert az egyetemi szabályok szerint így nem vizsgázhat, maga Rahimkulov Timur is beszállt a történetbe. A Magyarország húsz leggazdagabbja közé tartozó milliárdos és kiemelt MOL-részvényes a dékánnak és a rektornak írt, és már a tanár felkészültségét, óráinak színvonalát is megkérdőjelezte.

photo_camera Ádám Zoltán, a Corvinus Közgazdasági Intézet elbocsátott docense Fotó: botost/444.hu

Innen elindult a belső egyetemi ügymenet, ahol a vezetők arra próbálták a docenst rábírni, hogy mégiscsak engedje levizsgázni a hallgatót.



„A dékán és a rektorhelyettes azt találta ki, hogy a hallgató hazudjon a másik dékánnak benyújtandó méltányossági engedélykérelemben”

- mondja Ádám Zoltán, ugyanis azt javasolták, a hallgató majd mondja azt, hogy valamilyen technikai okból nem tudta beadni a kvízt. Bár ezt így végül utólag megírhatta, az oktatók továbbra sem akarták levizsgáztatni, mert más feladatai sem voltak me. Ezután döntött úgy a dékán, hogy akkor inkább maga fogja levizsgáztatni a Rahimkulov-gyereket. A vizsga szerencsére sikerült.

„Nincs olyan szabályrendszer és nincs olyan egyetemi ethosz, amelynek alapján elfogadható lenne az, amit a rektor és a vezetőtársai ebben az ügyben tettek” - mondta az ügy miatt végül kirúgott oktató a Jelennek.