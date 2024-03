A Rahimkulov család miatt tört ki a vizsgabotrány a Corvinuson

Magyarország egyik leggazdagabb családja, a jelentős MOL- és OTP-részvénycsomaggal is rendelkező Rahimkulov család gyermeke volt az a hallgató, akit a szülők nyomásgyakorlása után soron kívül, külön engedéllyel maga a dékán vizsgáztatott le a Corvinuson. Emiatt az ügy miatt tört ki az egyetemen a vizsgabotrány, melynek végén egyedül az ügy miatt tiltakozó, etikai vizsgálatot kezdeményező oktatót rúgták ki.

Bár a Corvinuson házon belül régóta mentek arról pletykák, hogy melyik lehetett az a család, amelyik befolyását emlegetve kijárta az egyetem vezetésénél, hogy a vizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítő gyerekük mégiscsak levizsgázhasson, ezt a hallgató személyiségi jogaira hivatkozva az egyetem nem hozta nyilvánosságra. Végül először a Jelen írta meg, hogy Rahimkulovékről van szó, amit most a Telex több egyetemi forrása is megerősített. Mi is úgy értesültünk, hogy valóban ő az érintett hallgató.

Rahimkulovéké az egyik leggazdagabb család Magyarországon: az orosz-magyar kettős állampolgárságú Rahimkulov fivérek a Forbes 2023-as gazdagember-listáján 176, illetve 133 milliárd forintos (vagyis összesen 300 milliárdos) vagyonukkal a 11. és a 14. helyet foglalják el még úgy is, hogy a megelőző két évben a vagyonuk harmadát elveszthették. Ők az OTP és a MOL egyik legnagyobb részvényesei. A Corvinus nem mellesleg szintén a MOL részvényeinek a 10 százalékát kapta meg az államtól, az egyetem kuratóriumának elnöke pedig a cég feje, Hernádi Zsolt.

Az érintett hallgató édesapja a lapinformációk szerint az idősebb Rahimkulov fivér, Rahimkulov Timur. Az ő felesége kereshette meg az egyetem vezetését, azt követelve, hogy a gyerekük letehesse a vizsgát, annak ellenére, hogy nem teljesítette a feltételeket. Miután a tárgy oktatója, Ádám Zoltán ezután sem volt hajlandó levizsgáztatni a hallgatót, a dékán külön engedélyt adott, majd saját maga vizsgáztatta le őt egy külön vizsgasor alapján.

Ádám Zoltán a kivételezés miatt etikai vizsgálatot kezdeményezett az egyetemen. Bár az első vizsgálat az egyetem két dékánját is elmarasztalta, másodfokon a rektorhelyettes máshogy döntött, mondván, nem bizonyították, csak „nagyon erős alappal feltételezték”, hogy mi miatt kivételeztek a hallgatóval. Szabó szerint nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban a család vagyona és befolyása miatt, és nem puszta jóindulatból történt ez.

Az ügy kapcsán végül csak az etikai vizsgálatot kezdeményező Ádám Zoltánt rúgták ki a Corvinusról. Szabó Lajos megbízott rektor azt állította, az egyetem vezetőitől vagy a kuratóriumtól semmilyen nyomás nem érkezett, „nem igaz az a narratíva, hogy itt gazdag szülők buta gyerekeit rugdossuk át, ezt a diákjaink nevében is vissza kell utasítanunk”.