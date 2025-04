Bajba kerül a győri Audi is Trump vámjai miatt, a polgármester Szijjártótól kér segítséget

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint szerdán késő este jelentette be a vámjait, ami az európai autóipart is érinti, hiszen minden importált autóra 25 százalékos vámot tett az amerikai elnök. Mivel Magyarország gazdasága nagymértékben támaszkodik a járműgyártásra, rendkívül kellemetlen hatással lehet ez az országra nézve is. Ugyanígy azokra a városokra, amelyek valamely nagyobb autógyárnak adnak otthont, ilyen Győr is.

Pintér Bence, Győr polgármestere szerint „az elnöki vámok hatására várhatóan drasztikusan csökkenni fognak az Európában, köztük a Magyarországon és Győrben gyártott autók amerikai eladásai, a visszaeső megrendelések hatására pedig az autógyárak megszorításokra és elbocsátásokra is kényszerülhetnek”.

A város polgármestere a kialakult helyzet miatt, mivel az polgármesteri eszközökkel már nem kezelhető, és a vámok eltörlése vagy gazdasági kompenzáció nélkül bajba kerülhet a város egész gazdasága, Szijjártó Pétertől, a város korábbi önkormányzati képviselőjétől kért segítséget.

A Facebookon közzétett levelében azt írja, két dologban szeretné a miniszter segítségét kérni:

Az amerikai-magyar külgazdasági kapcsolatok erősítéseként érje el, hogy magas hozzáadott értékű, innovatív, kutatás-fejlesztési tevékenységet is végző amerikai beruházások érkezzenek a közeljövőben Győr városába. Kezdjen tárgyalásokat amerikai kollégáival az autóipart sújtó 25 százalékos vámok európai léptékű visszavonásáról. A magyar autóipar ugyanis integráns része az európainak, különutas megoldásra nem látszik lehetőség.

„A jelenlegi helyzet is súlyos, és rövid időn belül kritikussá válhat. Kérem, hogy miniszter úr haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az amerikai adminisztrációval, kezdje meg az egyeztetéseket az autóipari vámok leállításáról, és érje el, hogy Győr városát amerikai kutatás-fejlesztési beruházásokkal kompenzálják”, zárja levelét a polgármester.