Baranyi Krisztina butaságnak tartja, hogy a Kétfarkú Kutya Párt nem indítja Kovács Gergőt a XII. kerületben

„Kovács Gergőnek reális esélye van arra, hogy 5 év munka után polgármester legyen egy fideszes fellegvárban. A többi kerületi ellenzéki szereplő magatartása és ajánlata is azt mutatja, hogy ebben támogatják őt. Nem tudom elképzelni, hogy egy párt kihagyja azt a lehetőséget, hogy az elnöke és képviselői valódi pozíciókhoz, valódi cselekvési lehetőséghez jussanak. Ez butaság, nem hiszem el. Biztos valamit rosszul számoltatok a szavazásnál” – reagált kommentben a IX. kerület polgármestere arra, hogy a Kétfarkú Kutya Párt tagsága nem támogatja a pártelnök, Kovács Gergő indulását a XII. kerületi ellenzéki előválasztáson. A független Baranyi Krisztina indulását 2019-ben az MKKP támogatta elsőként.

photo_camera Kovács Gergő, az MKKP elnöke (társelnöke Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester társaságában) azért a többi ellenzéki pártnak odaszólt egyszer. Fotó: Németh Dániel/444

Kovács Gergő már 2019 óta önkormányzati képviselő a XII. kerületben, több korrupciós ügyet is feltárt, a párt már tavaly nyáron eldöntötte, hogy ő lesz a polgármerter-jelöltjük, de mivel a Momentum és az LMP is indított saját polgármester-jelölte a kerületben, ezért előválasztást kellett volna tartani, azonban ezt az MKKP tagsága nem támogatta. Ebben valószínűleg van némi szerepe annak, hogy az MKKP vezetése (élen magával Kováccsal) éveken át azt kommunikálta, hogy az ellenzéki összefogás vállalhatatlan, az előválasztás pedig az összefogás intézménye.

Kovács azzal indokolta a visszalépést, hogy ha a tagság határozata miatt nem vehet részt az előválasztáson, akkor a többi ellenzéki jelölttel mellett (és velük szemben is) kellene indulnia, ami gyakorlatilag megnyerhetetlenné teszi a kerületet: „Annak meg semmi értelme, hogy mi is, meg az ellenzék is elinduljunk, mert akkor simán nyerne mindent itt a Fidesz, úgyhogy akkor mi inkább nem indulunk a kerületben semmilyen formában.”

Pedig már a XII. kerületet is az ellenzék számára nyerhető területek közé sorolták, főleg azután, hogy az önkormányzatot 2006 óta irányító Pokorni Zoltán nemrég bejelentette, nem indul újra.