A rendőrség vizsgálja az RTL rejtett kamerás riportját, amelyben K. Endre újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot

Vizsgálja a rendőrség egy magánszemély feljelentésének tartalmát, és az RTL riportjában elhangzottakat – közölte a BRFK a Telex kérdésére válaszolva hétfő reggel. Arról a riportról van szó, amelyben a Házon Kívül stábja rejtett kamerákkal rögzítették, ahogy K. Endre a múlt héten újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot.

A Telex nem ír arról, ki lehet a feljelentő, de szerkesztőségünkhöz is eljutott Tényi István levele. A legnagyobb magyar feljelentő hamis tanúzásra felhívás bűntett gyanúja miatt fordult a BRFK-hoz.

photo_camera K. Endre és áldozata, akit ismét befolyásolni próbált. Forrás: RTL

Azóta Ungár Péter is feljelentést tett, Donáth Anna pedig rendőri védelmet kért a fiúnak, akit K. megpróbált lefizetni. Vasárnap megírtuk, hogy K. Endre egy budapesti parkban találkozott az egyik bicskei áldozattal a múlt héten. Azzal a fiúval, aki az egyike volt azoknak, akiket még 2016-ban próbált rávenni arra, hogy változtassák meg Vásárhelyi Jánosról tett vallomását. A találkozót az RTL Házon Kívül című műsora rejtett kamerákkal rögzítette. Ez a találkozó már a második volt. Egy héttel korábban is találkoztak. Ezeket a találkozásokat K. kezdeményezte. A fiút a hajléktalanszállón élő édesanyján keresztül találta meg. Most is azért kereste meg, hogy a vallomása megváltoztatására vegye rá. Arra, hogy videókon mondja el, K. nem is akarta nyolc éve megváltoztattatni az általa elmondottakat. Az RTL Házon Kívül című műsorának részleteit a Híradó is bemutatta: