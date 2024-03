Donáth Anna rendőri védelmet kér a bicskei áldozatnak, Ungár Péter feljelenti K. Endrét

„Az elnöki kegyelemmel szabadult K. Endre továbbra sem nyugszik, folytatja a tanúk megvesztegetését és megfélemlítését, mintha még mindig a bicskei árvaház igazgatóhelyettese lenne. Az RTL rejtett kamerával rögzítette, ahogy K. Endre az egyik egykori állami gondozottat arra próbálja rávenni, hogy változtassa meg a vallomását. Nagyon valószínű, hogy ez nem egyedülálló eset. Csak az RTL-en és az áldozat bátorságán múlt, hogy erre fény derült” – írja Facebook bejegyzésében a Momentum elnöke. Donáth Anna hozzáteszi, rendőri védelmet kérnek az áldozatnak.

Az LMP társelnöke, Ungár Péter is foglalkozik a témával. Posztjában azt írja, „mivel a részben letöltött büntetés jól láthatóan semmilyen bűnbánattal nem járt, ezért elég egyértelmű, hogy a társadalom és főleg az áldozatok szempontjából súlyos probléma, ha K. Endre szabadlábon van.” Ezért ő feljelentést tesz az ügyben.

Vasárnap megírtuk, hogy K. Endre egy budapesti parkban találkozott az egyik bicskei áldozattal a múlt héten. Azzal a fiúval, aki az egyike volt azoknak, akit még 2016-ban próbált rávenni arra, hogy változtassa meg Vásárhelyi Jánosról tett vallomását. A találkozót az RTL Házon Kívül című műsora rejtett kamerákkal rögzítette. Ez a találkozó már a második volt. Egy héttel korábban is találkoztak. Ezeket a találkozásokat K. kezdeményezte. A fiút a hajléktalanszállón élő édesanyján keresztül találta meg. Most is azért kereste meg, hogy a vallomása megváltoztatására vegye rá. Arra, hogy videókon mondja el, K. nem is akarta nyolc éve megváltoztattatni az általa elmondottakat. Az RTL Házon Kívül című műsorának részleteit a Híradó is bemutatta: