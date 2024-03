Már több ezren aláírták a petíciót, amiben tiltakoznak a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartóváltása ellen

Nemrég a Milton Friedman Egyetem és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ megkereste a III. kerületi önkormányzatot, hogy a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a Zipernowsky Károly Általános Iskola fenntartóváltásáról tárgyaljon vele. Noha a kerület DK-s polgármestere szerint egyik esetben sem merült fel tandíjas képzés kialakítása, Kiss László leszögezte: a fenntartóváltás kizárólag a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógus közösség egyöntetű támogatásával lehetséges. Ezért nem támogatnak semmilyen olyan átszervezést, ami nem élvezi a teljes közösség támogatását.

Márpedig a jelek szerint nincs teljes közösségi támogatás a fenntartóváltás mögött. Az aHang felületén két nappal ezelőtt elindított „Védjük meg a Veres Péter Gimnáziumot!” névvel elindított petíciót már több mint háromezren írták alá; az aláírások döntő többsége az elmúlt egy napban érkezett.

photo_camera Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Fotó: Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

A petíció szerint nincs biztosíték arra, hogy idővel ne vezessenek be tandíjat, ahogy azt sem látják biztosítottnak, hogy a fenntartásra kapott összeget teljes egészében a szóban forgó gimnáziumra fordítanák. Szóvá teszik azt is, hogy az egyetem ideológiailag sem semleges, hiszen egyházi fenntartású (fenntartója a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség). A petíció készítője aggódik a gimnázium jövője miatt is, mint írja: