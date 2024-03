Ukrán gyermekeket deportáló csoportokkal működik együtt az orosz Vöröskereszt

A Delfi című észt lap számos dokumentumhoz jutott hozzá, amelyek a Kremlből szivárogtak ki. A most közzétett anyagokból kiderül, hogy az Orosz Vöröskereszt (RRC), amely a Nemzetközi Vöröskereszt tagszervezete, és amelynek így be kéne tartani az erre vonatkozó semlegességi elveket, valójában ezer szálon kötődik Vlagyimir Putyinhoz.

A legfontosabb, hogy kiderült a szervezet vezetőjéről, a 29 éves Pavel Szavcsukról, hogy nem sokkal azelőtt, hogy kinevezték az Orosz Vöröskereszt élére, még az Összorosz Népfront (ONF) központi állományának tagja volt. Az ONF-et maga Putyin hozta létre, a háború jelképe, a „Z” a védjegye. A Szavcsukot a szervezet központi munkatársaként azonosító fénykép idén februárban, nem sokkal azután, hogy a Delfi kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban, eltűnt az ONF honlapjáról. A Nemzetközi Vöröskereszt azt mondta a lapnak, hogy tudomásuk szerint Szavcsuk 2022 márciusa óta nem tevékenykedett az ONF-ben, és már nem tagja a szervezetnek.

photo_camera Pavel Szavcsuk Fotó: ANTON VAGANOV/REUTERS

Szavcsuk idén januárban egy egyetértési megállapodást írt alá az RRC és az Artek, egy krími gyermektábor között. Ezt a tábort a nyugati országok szankciókkal sújtották azért, mert elrabolt ukrán gyermekek „hazafias átnevelésében” vett részt. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma azt állította, hogy az oda küldött gyermekek egy részét „megakadályozzák abban, hogy visszatérjenek a családjukhoz”.

Mikor Szavcsukot felhívta a Delfi riportere, az letette a telefont. Az RRC sajtószolgálata pedig azt mondta, nem áll módjában beszélni az oknyomozókkal, hisz ők az orosz hatóságok által „nemkívánatosnak” számítanak. Az RRC más vezetőiről is kiderült, hogy egyértelműen a háború támogatói. Az inváziót követő hetekben a Vöröskereszt tveri regionális irodájának vezetője, Nyikolaj Dobilev azt mondta, hogy az ukrán hadsereg civileket lőtt hátba, miközben az orosz hadsereg becsülettel harcolt. „Hogyan beszélhetünk béketárgyalásokról, amikor az ukrán nácik háborús bűnöket követnek el?” - kérdezte retorikusan egy helyi újságnak adott interjúban.

Valerij Burkovszkij, az RRC orjoli tagozatának vezetője egy fát ültetett el egy megemlékezésen, amelyet a „különleges katonai műveletben” - ahogy Oroszországban az Ukrajna elleni háborút nevezik - elesett katonáknak szenteltek. „Minden ma elültetett fa az igazság győzelmébe vetett hitet szimbolizálja a sötét erők felett, amelyekkel Oroszország kénytelen harcolni” - hangzott el ezen az eseményen.

Fényképes bizonyítékok is vannak arról, hogy az RRC munkatársai vöröskeresztes mellényben vesznek részt az orosz fiatalok számára szervezett katonai kiképzési rendezvényeken, ahol már nyolcéves gyerekek is vannak, őket is tanítják fegyverek használatára.

Az egyik ilyen példában, a Hanti-Manszijszk városába szervezett „Gyermek Szpecnaz” táborban a gyerekek, akiket a bejáratnál fegyveresek fogadtak, kézitusát, késkészséget és Kalasnyikov puskával való lövöldözést gyakoroltak. A Vöröskereszt pedig elsősegélynyújtásra oktatta a gyerekeket, és a táborban készült fotókon a Vöröskereszt munkatársai a katonai stílusú egyenruhába öltözött gyerekekkel együtt fotózkodtak.

A Battle Brotherhood nevű szervezet hasonló rendezvényén februárban Moszkvában a hadsereg veteránjai katonai kiképzést tartottak álruhába öltözött kisgyerekeknek. A kiképzésről készült egyik fényképen a gyerekek a Vöröskereszt munkatársaival pózolnak, előttük az asztalon Kalasnyikov puskákkal. Az ezekkel kapcsolatos kérdésekre sem az orosz, sem a nemzetközi Vöröskereszt nem válaszolt az észt lapnak, de törölték a nyilvánosan elérhető képeket a megkeresés után.

A kiszivárgott dokumentumokból az is kiderül, hogy a Kreml az Orosz Vöröskereszt ernyője alatt új fiókszervezeteket hozna létre a megszállt Ukrajnában. A 2024-es költségvetésből látszik, hogy az úgynevezett „új területekre” is van elkönyvelve forrás, vagyis arra a négy ukrajnai régióra, amelyet Putyin 2022-ben orosznak nyilvánított. A megszállt területeken sem a nemzetközi jog, sem a Nemzetközi Vöröskereszt alapszabálya szerint nem lehetne ilyesmit csinálni.

photo_camera Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2023 januárjában találkozott Mirjana Spoljaric Eggerrel, a Nemzetközi Vöröskereszt elnökével. Fotó: HANDOUT/AFP

Mindezek miatt egyre nagyobb a nyomás a Nemzetközi Vöröskereszten, hogy tegyen lépéseket az orosz szervezettel szemben. Több finanszírozó ország is jelezte, hogy vizsgálatot és adott esetben szankciókat vár. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma, amely az egyik legnagyobb adományozó, nyilatkozatot tett közzé: „Várjuk a Vöröskereszt mozgalom által ezekkel az állításokkal kapcsolatos vizsgálatok eredményét". A svéd külügyminisztérium szóvivője pedig azt mondta: „Teljes tisztánlátásra van szükség ezekben a kérdésekben. Elvárjuk, hogy az IFRC az alapszabályának megfelelően gyorsan intézkedjen, amely olyan intézkedéseket is magában foglal, mint a felfüggesztés vagy a kizárás".



A Nemzetközi Vöröskereszt vezetése azonban nincs könnyű helyzetben. Ha kizárják az orosz tagszervezetet, akkor azt is kockáztatják, hogy megszűnik a kapcsolat egy zajló konfliktus egyik felén szolgálatot teljesítő szervezettel.

(via Guardian)