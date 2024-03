Méltányosságot ígér a MÁV a mini-Dubaj miatt kiköltöztetett bérlőinek

Harminc napjuk van kiköltözni MÁV zuglói szolgálati lakásaiban élőknek, ez is része a mini-Dubaj miatti területrendezésnek, szerepelt az RTL keddi riportjában. A Tatai út környéki telep 24 szolgálati lakásának többségét jelenlegi és volt MÁV-alkalmazottak bérlik, olyan is van, aki több mint harminc éve él ott.

photo_camera Rákosrendező Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szerda este a MÁV közleményt adott ki a rövid határidejű szerződésbontás kapcsán, ebben azt írják, a feltételeket a bérlők is elfogadták. A vállalat már egy hónappal ezelőtt értesített mindenkit, emellett minden segítséget megadnak. „E folyamat során a lakók egy része már elfogadta a felajánlott csereingatlant, több mint egy tucatnyian pedig jelenleg is részt vesznek abban az egyeztetési folyamatban, amelynek keretében a vasúttársaság számukra is érdemi segítséget igyekszik nyújtani”.

A MÁV szerint a rákosrendezői területen hamarosan megkezdődnek a munkálatok, a helyszínen tartózkodni nemcsak tilos, de esetenként veszélyes is. Azt írják, már február közepén elindították a mintegy 65 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését. Megismétlik, hogy a lehető legnagyobb méltányossággal igyekeznek eljárni, így a „lehetőségeihez mérten segítenek a lakásbérlők számára alkalmas, alternatív bérleti, illetve lakhatási lehetőségek beazonosításában, illetve a megfelelő jogi, pénzügyi megoldások megtalálásában”.