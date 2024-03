Szijjártó bízik benne, hogy a mini-Dubaj még több emírségekbeli vállalatot vonz az országba

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán aláírta az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével azt a megállapodást, aminek keretében ötmilliárd eurós óriásberuházással megépülget a mini-Dubajnak nevezett új városrész a Rákosrendező vasútállomás környékén. Az Eagle Hills tervei alapján az építkezésnek része egy 220-240 méter magas felhőkarcoló is.

Szijjártó szerint mindig fontos két ország gazdasági együttműködésében, hogy legyen egy zászlóshajó projekt, ami ez esetben egy új budapesti városrész megépítése lehet egy kifejezetten romos területen. „Ez a hatalmas városfejlesztési projekt új lendületet ad nemcsak a két ország együttműködésének, de Budapest fejlődésének is, hiszen nem csupán új, modern városnegyed épül, hanem komplex turisztikai, gazdasági, üzleti és sportfunkciókkal rendelkező nagy városfejlesztési beruházás történik” - mondta Szijjártó, aki úgy látja, a nagyberuházás új minőséget ad Budapest és az ország életének is, a főváros felkerül arra a globális térképre, ahol a hasonlóan nagy léptékű fejlesztéseket végrehajtó városok szerepelnek. Valamint bízik abban, hogy ez a hatalmas beruházás megnyithatja az utat majd a modern iparágakban működő, többi emírségekbeli vállalat előtt is, hogy Magyarországra egy vonzó beruházási célpontként tekintsenek.

A most aláírt szerződés gyakorlatilag egy felmondhatatlan szerződésnek számít, amiben a magyar fél vállalta, hogy közbeszerzés vagy versenyeztetés nélkül eladja a dubaji vállalkozónak a 130 hektáros területet. A beruházóval a kormány stratégiai megállapodást is köt, egyben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősíti a projektet.

photo_camera Száni bin Ahmed az-Zejudi, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminisztere és Szijjártó Péter aláírják a mini-Dubaj megépítéséről szóló szerződést Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Valamint a magyar kormány megvalósítja a projekt kivitelezéséhez szükséges állami infrastrukturális fejlesztéseket (gyalogos felüljáró, vasút feletti közúti felüljáró, vasúti pálya fejlesztése, a vasúti pálya befedése arra alkalmas módon, hogy felette egy park kialakítható legyen, M1 metró meghosszabbítása, kerékpárút és gyalogút).