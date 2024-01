Gyakorlatilag felmondhatatlan megállapodást kötött a kormány a rákosrendezői mini-Dubajról

Megjelent a kormányrendelet a rákosrendezői mini-Dubajról, a Magyar Közlöny alapján a Népszava azt írja, az Orbán-kormány gyakorlatilag felmondhatatlan megállapodást kötne az arabokkal.

A lap szerint a Külügyminisztérium által korábban közzétett tervezet szerint az Egyesült Arab Emírségekkel (UAE) kötendő 15 évre szóló szerződést ugyan hat hónapos határidővel felmondhatják a felek, de a felmondás nem érinti a már megkezdett projekteket, az aláírt kötelezettségvállalásokat, megbízásokat, szerződéseket, de még a munkaterveket se az adott megállapodások lezárásáig. A lap szerint így egy jelenlegitől eltérő összetételű kormány később hiába döntene úgy, hogy eláll a közös ingatlanfejlesztéstől, a jelen megállapodás nyomán indult beruházásokat befejezik.

Az első megállapodás-tervezet szerint még 600 millió euró (228 milliárd forint) értékű közlekedési beruházás megvalósítását vállalta a magyar kormány. Ebben a Szegedi úti közúti és egy másik gyalogos felüljáró megépítése mellett a vasúti pálya fejlesztését, valamint az M1-es metró meghosszabbítását vállalták. A Népszava szerint az elfogadott tervezet szerint az Orbán-kormány „legalább 800 millió EUR ( 304 milliárd forint) becsült összeg erejéig” biztosít forrásokat a gyalogos és közúti felüljáró megépítésére, a vasúti pálya fejlesztésére, a kisföldalatti meghosszabbítására, valamint kerékpár és gyalogosutakra. A megállapodásba új elemként került be most, hogy a „vasúti pálya befedése arra alkalmas módon” legyen kialakítható, hogy felette legyen egy park. Az első változatban még nem volt benne a reptéri gyorsvasút odavezetése sem, de most már ez is bekerült. A lap szerint az is új elem, hogy a projekt keretében megvalósuló ingatlanfejlesztések 5 százalékos adókulccsal legyenek értékesíthetőek. A kormány természetesen kiemelt állami beruházássá nyilvánítja a projektet.

A mini-Dubaj felépülésével, vagyis azzal, ha 240 méter magas tornyokat húznak fel Rákosrendezőn, egyébként jóvátehetetlenül megváltozik nemcsak a Hősök tere látképe, hanem Budapest egészének panorámája is.