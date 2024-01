Lemodellezték, milyen lenne a főváros látképe a rákosrendezői Mini-Dubaj toronyházaival

Látványvizsgálat igazolja: jóvátehetetlenül megváltozik nemcsak a Hősök tere látképe, hanem Budapest egészének panorámája is, ha 240 méter magas tornyokat húznak fel Rákosrendezőn, írja a Válasz Online. A lap megszerezte a főváros által készíttetett vizsgálatok eredményét, amiből kiderül, hogy még a Göncz Árpád városközponthoz tervezett, fővárosi léptékkel kiemelkedően magas toronyházak is eltörpülnek a tervezett gigaberuházás épületei mellett.

Azt még nem tudni, hogy milyen magas toronyház épülne a Hősök terétől légvonalban néhány száz méterre lévő területen – hiszen minden előkészítés és tárgyalás titokban folyik –, de a lap szerint már 460 méter magas házak ötlete is felmerült. „Amiért nem lehet sok kétségünk toronyügyben, az maga a fejlesztő. Az Emaar Properties nem egyszerűen a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, hanem a világ jelenlegi legmagasabb épületének, a 828 méter magas Burdzs Kalifa toronynak az építtetője (...) olyan cég, ami irtózatosan nagy tornyokban utazik”, írják. Ha valóban 460 méteres lesz a rákosrendezői toronyház, az Európa-rekordot jelenthet.

És a Gellérthegyről nézve ezt a látványt:

„A magaslati pontokról, vagyis a Várból és a Gellért-hegyről egy rákosrendezői toronyházcsoport mindenképpen disszonáns, a budai oldal természetes magaslataival konkuráló elemként jelentkezne” – írja a Válasz Online, megemlítve azt is: a pesti síkság alapvetően horizontális beépítéséből egy ilyen toronycsoport nagyon látványosan kiemelkedne. Emlékeztet a cikk arra is: korábban a Mol Campus is úgy épült meg, hogy előtte nem volt érdemi látványvizsgálat, „így a városlakók már csak a kész tényekkel szembesültek, amikor a torony kedvezőtlen módon megjelent a látképben a Margit hídról vagy a Fővám térről”.