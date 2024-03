New Jerseyben fogták el a 26 éves férfit, aki három embert lőtt le Pennsylvaniában

Megadta magát a rendőröknek a 26 éves Andre Gordon Jr., aki szombat este három embert lelőtt a pennsylvaniai Falls Township városában, majd áthajtott New Jersey-be, betört egy trentoni házba, és elbarikádozta magát, írja a BBC.

photo_camera Fotó: JOE LAMBERTI/AFP

A rendőrség szerint a lakók otthon voltak, amikor a 26 éves férfi betört a házba, de őket sikerült épségben evakuálni az épületből. A gyanúsított a philadelphiai rendőrség szerint hajléktalan, de elsősorban Trenton környékén tartózkodik.

Gordon a tájékoztatás szerint először lelőtte az 52 éves mostohaanyját, valamint 13 éves húgát, majd nem sokkal később a hatóságok szerint betört egy másik házba, ahol gyermekei anyjával is végzett. Édesanyját is megütötte a puskája csövével, aki most kórházban lábadozik.