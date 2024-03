Újabb tüntetés lesz a főváros legnagyobb, botrányos lakásépítése miatt

Három héttel az első, az építkezésnél tartott tüntetés után péntekre újabb tiltakozást szerveznek a Duna Terasz Grande fantázianéven épülő, vagyis egy ideje nem épülő budapesti lakópark vásárlói. A beruházó Duna Terasz Grande (DTG) Ingatlanforgalmazó Kft. és a kivitelező KÉSZ Csoport egymással vitatkozik a megnövekedett építési költségek elszámolásán.

A KÉSZ szerint a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború kellő jogalap, hogy vis major-költségnövekedést számoljon el, a DTG ezt vitatja, emellett több tízezer pontból álló hibalistán kifogásolta az elkészített lakások minőségét, a KÉSZ nem adja át az építési területet, a DTG felmondta a szerződést, miután néhány héttel korábban még beszedte az utolsó vételárrészt a vevőktől – akiknek tavaly tavaszi, majd legkésőbb karácsonyi beköltözést ígértek. És akik nemrég azzal szembesültek, hogy az OTP leállította a beruházásnál a vásárlói hitelek folyósítását.

A kétségbeesett vásárlók most pénteken a KÉSZ székháza előtt demonstrálnak majd. Mint a tüntetés szervezője írta: a helyszínválasztás jelképezi, hogy a vevőknek nemcsak a DTG-vel szemben vannak jogos követeléseik, hanem a KÉSZ Zrt.-t is hasonló mértékben tartják felelősnek. „Továbbra is követeljük, hogy a KÉSZ Zrt. azonnali hatállyal adja vissza a birtokot a DTG részére, ezzel végre lehetőséget biztosítva a lakások birtokba adására, DTG-vel szembeni követeléseiket pedig a tárgyalóteremben próbálják érvényesíteni” – olvasható a felhívásukban.

A lakásvásárlók emellett a héten nyílt levelet írtak Lázár János építési miniszternek segítséget kérve a DTG, a KÉSZ és a vevők közötti egyeztetésben. Emellett petíciót is indítottak, amit a beruházónak és a kivitelezőnek is át akarnak adni.