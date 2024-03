Elfogatóparancsot adtak ki Luis Rubiales ellen, rendőrök szállták meg a spanyol fociszövetség székházát

Áll a bál a spanyol futballban, miután szerdán több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség, többek között a spanyol futballszövetség Madrid melletti székhelyén, illetve a szervezet volt elnöke, Luis Rubiales granadai lakásában. Összesen 11 különböző ingatlant kutattak át a nyomozók.



A Guardian összegzése szerint legalább hat személyt tartóztattak már le a nap során de további öt ember után nyomoznak. A legfrissebb spanyol sajtóhírek szerint estére körözést adtak ki Luis Rubiales ellen, aki a házkutatás idején nem tartózkodott otthon.

Az Onda Cero úgy tudja, hogy Rubales a Dominikai Köztársaságban van egy olyan barátjának a társaságában, aki ellen szintén körözést adtak ki.

Rubiales eddig is botrányhős volt, miután a győztes vébé-döntő után a dobogón lesmárolta a spanyol női fociválogatott egyik játékosát, majd a kirobbant botrány ellenére jó ideig nem volt hajlandó lemondani.

A mostani nyomozás akörül a Szaúd-Arábiával kötött szerződés körül forog, aminek értelmében a spanyol Szuperkupa új formátumban megrendezett négyes döntőjét az Öböl-országba vitték. Ez Rubiales és a visszavonulása óta sportvállalkozásokkal foglalkozó egykori Barcelona-hátvéd Gerard Piqué közös bizinisze volt, így a katalán sztárnak is bőven van félnivalója, azzal együtt hogy eddig nincs hír arról, hogy ő is a nyomozás érintettje lenne, bár egyelőre nem ismert az összes érintett neve. Az Onda Cero úgy tudja, hogy az eredeti feljelentésben, ami alapján az egész nyomozás elindult, Rubialesé mellett Piqué neve is szerepel.