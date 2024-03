Októberi szintre emelkedik a benzin ára pénteken

Pénteken tovább emelkedik az üzemanyagok ára: a benzin literenként 7, a gázolaj 5 forinttal drágul, közölte a Holtankoljak.hu. Az átlagos benzinár így 631 forint/liter lesz, ennél magasabb utoljára csaknem fél éve, október elején volt. A dízel literenkénti átlagára 645 forint lesz, ami a mostani drágulás ellenére is jócskán elmarad a februári 660 forint fölötti idei csúcstól.

Az üzemanyagok forintban számolt árát alapvetően két tényező befolyásolja: a forint/dollár árfolyam alakulása, valamint a nemzetközi olajárak változása. A dollár a hét elején még 360 forint körül volt, a hét közepén 366 fölött is járt az árfolyama, most 364 forint közelében van. A világpiacon irányadónak számító Brent olajár viszont látványosan, 4 százalékkal drágult a héten, a hordónkénti ára már 85 dollár fölött is járt. Ez a Holtankoljak.hu szerint az elmúlt négy hónap legmagasabb szintje.