A Navalnijt elítélő bírókat, a börtönparancsnokait és az igazságügyi miniszterhelyettest is szankciókkal sújtja az EU

Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be 33 személlyel és két szervezettel szemben, mert kapcsolatba hozhatók Alekszej Navalnij halálával - közölte az Európai Unió Tanácsa pénteken.

„Alekszej Navalnijt a Kreml-rezsim gyilkolta meg. Lassú halála komor mementó, mely arra figyelmeztet, hogy a rezsim teljes mértékben semmibe veszi az emberi életet. A ma kivetett szankciók jelzik: eltökélt szándékunk, hogy felelősségre vonjuk Oroszország politikai vezetését és hatóságait az országban elkövetett folyamatos emberi jogi visszaélésekért. Ugyanakkor tudjuk, hogy Putyin nem egyenlő Oroszországgal, Oroszország pedig nem egyenlő Putyinnal. Továbbra is támogatni fogjuk Oroszország civil társadalmát és a független orosz hangokat” - mondta Josep Borrell külügyi és biztonságpolitikai főképviselő.

photo_camera Julija Navalnaja Brüsszelben megérkezik abba a terembe, ahol az uniós külügyminiszterek fogadták, és Borrell mutatja neki az utat Fotó: YVES HERMAN/AFP

Az uniós szankciós listára került az a két büntetőtelep, ahol Alekszej Navalnijt 2022 júniusától a haláláig fogva tartották. Mindkettő közismert arról, hogy ott a foglyokra fizikai és pszichológiai nyomást gyakorolnak, izolálják őket, és kínzást, illetve erőszakot alkalmaznak velük szemben. Alekszej Navalnijt mindkét helyen bántalmazták: sorozatosan magánelzárást kapott, amelynek során büntetőcellában ült, illetve kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódban részesült - írták. Szankciós listára került az egyik büntetőtábor parancsnoka, Vagyim Kalinyin és a büntetőkolónia több parancsnokhelyettese.

Az uniós miniszterek tanácsa úgy határozott, hogy az orosz igazságszolgáltatás egyes tagjait is felveszi a jegyzékbe, köztük

Andrej Szuvorovot, aki tavaly Alekszej Navalnijt 19 évre, különleges fokozatú táborban letöltendő büntetésre ítélte;

Kirill Nyikiforovot, aki elutasította Navalnij büntetés elleni keresetét, továbbá

Jevgenyija Nyikolajevát és Natalija Dudart, akik több ügyben is ítéletet hoztak a politikai ellenzék tagjaival, köztük Navalnijjal szemben, hozzájárulva ezzel az oroszországi politikai elnyomáshoz.

A szankciós listára továbbá több olyan, az orosz büntetésvégrehajtási rendszerben és az orosz igazságügyi minisztériumban dolgozó tisztviselő is felkerült, akik felelősek voltak az Alekszej Navalnij vagy a politikai ellenzék más tagjai elleni börtönbüntetések végrehajtásáért, vagy nem biztosították az emberi és polgári jogok és szabadságok védelmét. A Medúza kiemeli, hogy a szankciós listán szerepel Vszevolod Vukolov igazságügyi miniszterhelyettes, Szergej Moroz, a Moszkvai Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat vezetője és Valerij Bojarinyev, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat helyettes vezetője, akit Vlagyimir Putyin három nappal Navalnij halála után vezérezredesi rangra léptetett elő.

A pénteki határozatot is figyelembe véve az EU globális emberi jogi szankciórendszere keretében bevezetett korlátozó intézkedések jelenleg 104 természetes és jogi személyre, valamint 23 szervezetre vonatkoznak. Ezek vagyoni eszközeit befagyasztják, és megtiltják, hogy a részükre vagy a javukra pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat lehessen közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre bocsátani, és emellett nem léphetnek be az EU területére.

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az Európai Uniót komoly aggodalommal tölti el, hogy Oroszország jogellenes, indokolatlan és provokáció nélkül indított agressziós háborúja nyomán Oroszországban tovább súlyosbodott a belső elnyomás, drasztikusan korlátozzák a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a tömegtájékoztatás szabadságát, és háborús cenzúrát vezettek be. Az EU továbbra is határozottan elítéli a korlátozó jogszabályok jelentős mértékű kiterjesztését, a civil társadalommal és az emberijog-védőkkel szembeni szisztematikus és fokozódó elnyomást, valamint a független médiával és a politikai ellenzék tagjaival, valamint más kritikus hangokkal szemben továbbra is alkalmazott elnyomó intézkedéseket.

Az EU ismételten felszólítja Oroszországot, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon mindazokat, akiket politikai indíttatású vádak miatt börtönöztek be - áll a közleményben. Korábban az USA és az Egyesült Királyság is kivetett szankciókat Navalnij halála miatt.