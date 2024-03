Mind a négy moszkvai merénylő külföldi

Külföldi állampolgár mind a négy feltételezett fegyveres, akik a gyanú szerint elkövették a Crocus City Hall elleni merényletet péntek este, közölték az orosz hatóságok. A belügyminisztérium ennél több részletet nem árult el a merénylők személyazonosságáról, a BBC szerint a tádzsik külügy tagadta, hogy állampolgárai érintettek lennének a terrorakcióban.

Elterjedt az egyik feltételezett támadó első kihallgatásáról készült videó, amiben arról beszél, hogy több mint ötezer dollárnyi rubelért vállalta el a lövöldözést. Közben az ISIS-hez köthető hírszolgálat, az Amaák szombaton négy embert ábrázoló fotót mutatott be, amelyen azonban az arcokat felismerhetetlenné tették.

