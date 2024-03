Öt perccel az első találkozás után már a másik nagyanyjával szürcsölöd a húslevest

– Pesti vagy?

– Nem. Kecskeméti.

– Mi van? Ne idegesítsél!

Amikor a fenti párbeszéd nem egy első randin, hanem az oltár anyakönyvvezető előtt zajlik, egy az esküvőjére készülő pár között, és mi mindezt a tévében nézzük, már biztosak lehetünk benne, hogy garantáltan kínosan fogjuk magunkat érezni. Vagy simán csak úgy fogunk hunyorogni a tévé előtt, mintha belezős horrort vagy tömegbalesetet néznénk.

A héten végre elindult a TV2 legújabb trashrealityje, amit a csatorna „tudományos” párkereső műsornak hazudik, miután három „elismert párkapcsolati szakértő” rakja össze benne a párokat. Azokat a párokat, akik konkrétan egy anyakönyvvezetőnek öltöztetett ember előtt találkoznak életükben először, és fél perccel egy kézfogós bemutatkozás után, amikor még egymás nevét sem tudták megjegyezni, összeházasodnak.

„Jól leképezi a társadalmunkat”

A műsorban hat nőt és hat férfit pároztatnak párosítanak össze a szakértők, akik azt mondták, arra törekednek, hogy „személyükben passzoljanak” a párok. Ehhez képest sokszor alapvető dolgok nem stimmelnek, ahogy ez a fenti „pesti vagy?" kérdésből is érezhető, de abból is, hogy sikerült egy olyan párt is összerakni, akik közül az egyik fél nem akar gyereket, a másik viszont igen. És izgalmas volt látni azt is, amikor az egyik pár esetében a nő közölte, bizalmi problémái vannak, majd a mellé állított férfi elmondta, annyi barátnője volt, hogy már nem is tudja „számszerűsíteni”. „Azt gondolom, egy férfi ne számolja, ezt a kisfiúkra hagyom.”

„Egy Magyarországon példa nélkül kísérlet” – hangzik el a Házasság első látásra első részében, ez pedig nemcsak azért hazugság, mert az ilyen típusú házasságoknak vannak történelmi hagyományai, de azért is, mert ez a műsor ugyanezzel a formátummal és ugyanezzel a címmel, sőt ugyanezzel a pszichológus szakértővel egyszer már lefutott 2017-ben, csak akkor még az RTL-en. Az eredeti egyébként egy dán műsor, vagyis ez most nem az elmúlt években sikerre futtatott netflixes Love is Blind másolata, ami szintén dúskál a katasztrofális helyzetekben. De míg abban a műsorban hagynak némi időt az ismerkedésre a résztvevőknek, mielőtt még a rokonok előtt, kirittyentve döntik el, hogy Igen vagy Nem, itt a „tudományra”, pontosabban a szakértőkre van bízva, hogy kit kivel házasítanak össze.