Németországban azon dolgoznak, hogy a szélerőműveket sose kelljen leállítani

Mi történik akkor, ha a szélerőművek túl sok energiát termelnek? Németországban most erre keresik a választ. Északon ugyanis többször előfordul, hogy a különösen szeles napokon szélmalmokat kell lekapcsolni, mert azok több energiát termelnek, mint amennyit a rendszer képes felvenni. Az egyik német tartomány, Schleswig-Holstein azonban létrehozott egy olyan acélelemekből álló tárolót, amely nemcsak tárolni, de továbbadni is képes a megtermelt hőt. Ha beválik, a jövőben talán nem is lesz szükség szélkerekek leállítására. A Deutsche Welle riportja.



Ez az anyag a Deutsche Welle és a 444 együttműködésében készült.