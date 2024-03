Polt lemondását követelte Magyar az ügyészség elé szervezett tüntetésen

Cseh Katalin (Momentum) levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy az új bizonyítékok fényében vizsgálja felül a magyar igazságügyi rendszer, és benne az ügyészség működését, és kösse az uniós források kifizetését az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz.

Jámbor András (Szikra) „a végrehajtási rendszer törvényességi átvilágítása és a Schadl-Völner-ügy kapcsán felmerült egyéb gyanús cselekmények kivizsgálása céljából felállítandó eseti bizottság létrehozásáról” címmel nyújtott be kedden határozati javaslatot.

Tordai Bence (Párbeszéd) csatlakozott Jámbor kezdeményezéséhez, valamint feljelentést tesz bűnpártolás, hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt, és ismételten indítványozzák az Országgyűlésben a családon belüli erőszak visszaszorítását célzó Isztambuli Egyezmény magyarországi ratifikálását.

Ungár Péter reakciójának egy részlete: „Nem a polgárok által naponta végigélt valóság számít már a politikai elitnek, hanem, hogy olyankor amikor érdemleges vádként elhangzik, hogy egy miniszter belenyúlt egy nyomozati anyagba, az ezt megfogalmazó emberről beszélnek, és nem cáfolják hitelt érdemlően az általa elmondottakat. Mindegy, igazuk is lehet arról, hogy milyen ember Magyar Péter, nem neki, hanem az őket bizalmukkal megtisztelő magyar választópolgároknak tartoznak arra a kérdésre válasszal, hogy hogyan nyúlhatott bele bármelyik miniszter egy nyomozati anyagba.”



Toroczkai László (Mi Hazánk): "A Magyar Péter által közzétett, nagyon rövid hangfelvétel nem az, amit ígért. Miniszterekről, maffiaállamról beszélt, de csak a felesége beszél a felvételen, aki máris elmondta, hogy nem is gondolta komolyan az egészet. Ezt az ügyészség nagyon könnyen le fogja söpörni, igaz foglalkoznia kell majd vele, de ennyi. A Schadl-ügyet már régóta ismertük, Magyar Péter új ügyet nem tárt fel. A hangfelvételen azonban elhangzik, hogy az ügyészség "független". Ez még visszalépés is, hiszen eddig közmegegyezés volt abban a tekintetben, hogy az ügyészséget a fideszes Polt Péter kézivezérléssel irányítja. Ez így még jól is jöhet a Fidesznek."