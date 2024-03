Egymásnak feszül az Egyesült Királyság és Kína

Az Egyesült Királyság kormánya hivatalosan is megvádolta Kínát azzal, hogy ők állnak a képviselőket és a választási bizottságot érintő rosszindulatú kibertámadások mögött. Ezek miatt a BBC szerint két kínai állampolgárt és egy céget szankcionáltak, mely nyomán befagyasztották az érintettek vagyonát, és utazási tilalmat is bevezettek, vagyis nem léphetnek be az Egyesült Királyságba.

Oliver Dowden miniszterelnök-helyettes szerint Kína áll a támadás hátterében, melynek során a Pekinget kritizáló képviselők és potenciálisan 40 millió szavazó adataihoz próbáltak meg hozzáférni. A brit történelem egyik legjelentősebb támadása volt az Egyesült Királyság Választási Bizottsága elleni kibertámadás 2021 augusztusa és 2022 októbere között. Nemcsak az emberek nevét és címét tartalmazó adatbázisokhoz fértek hozzá, hanem hat időközi választás esetében a választási tisztviselők közötti bizalmas e-mailekhez is. Dowden szerint ez azonban nem veszélyeztette a választások biztonságát, és nem jelent kockázatot sem az érintett személyekre nézve.

A nagy-britanniai kínai nagykövetség szerint ezek az állítások teljesen megalapozatlanok, és rosszindulatú rágalmazásnak minősülnek.

photo_camera Bizalmas adatokhoz fértek hozzá a kínaiak a britek szerint Fotó: Silas Stein/dpa Picture-Alliance via AFP

A szankciókra Peking is reagált, melynek során felszólította az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, hogy hagyjanak fel "a kiberbiztonság átpolitizálásával, Kína rágalmazásával és bemocskolásával", melyet politikai manőverezésnek nevezett a két másik ország Kínával szembeni, kiberbiztonságot érintő vádjaival kapcsolatban.

"Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság részéről puszta politikai manőverezés a Kínának tulajdonított állítólagos kibertámadások felhánytorgatása, valamint a kínai személyek és szervezetek szankcionálása" - mondta Lin Csien kínai külügyminisztériumi szóvivő kedden sajtótájékoztatón. Hozzátette: Peking "határozottan elégedetlen ezzel, teljes mértékben ellenzi ezt és az országgal szembeni egyoldalú szankciók bevezetését is".

"Korábban Kína technikai jellegű pontosításokat és válaszokat adott a brit fél által benyújtott APT31-es információkra. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a brit fél által benyújtott bizonyítékok elégtelenek, és a vonatkozó következtetésekből hiányzik a szakmaiság" - jelentette ki Lin, majd hozzátette, hogy a brit kormány azóta sem reagált erre bővebben.

Az amerikai és brit hatóságok korábban az Advanced Persistent Threat Group 31, röviden az APT31 becenevet adták a hackercsoportnak, amely szerintük a kínai állambiztonsági minisztérium egyik szerve.

(via BBC, MTI)