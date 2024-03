Betiltották a Mi Hazánk Budapest Pride-ellenes ellentüntetését, a párt szerint „a kormányzat idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt”

Az LMBTQ-propagandafelvonulás helyett a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését tiltotta be a rendőrség a homoszexuális pedofilbotrányok ellenére idén is, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését – írja közleményében Novák Előd, a szélsőjobboldali párt alelnöke. Hozzáteszi: – A kormánytól az LMBTQ-propagandafelvonulás mindenkori betiltását követeli a Mi Hazánk, különben szemfényvesztés a gyermekvédelmi törvény is.”

A közlemény szerint a Mi Hazánk a „mindenféle szexuális aberrációt propagáló felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját” nem fogadja el, a teljes tiltást szorgalmazza.

photo_camera Novák Előd utat mutat Fotó: Bankó Gábor/444

Novák azt állítja, június 22-ére egyszerre, az első lehetséges napon, 0 óra 0 perc 0 másodperckor érkezett a Budapest Pride-szervezők és a mihazánkosok bejelentése, „mire a rendőrség még csak nem is osztotta meg az Andrássy utat széltében vagy hosszában, hanem teljes egészében, kizárólag az LMBTQP-propagandistáknak biztosítja a vonulást, míg a Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke és Tóth Zoltán alelnökünk által bejelentett gyűlést betiltotta”.

A Mi Hazánk alelnöke szerint ezzel „a kormányzat idén ismét letérdelt a homoszexuális lobbi előtt”.