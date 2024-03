Lecenzúrázták a nadrágot egy brit tévékertészről Észak-Koreában

Az észak-koreai állami televízió cenzúrázta a BBC kertészeti műsorát, írja a BBC. A koreaiak kiblőrözték Alan Titchmars tévékertész farmernadrágját, mivel a ruhadarabot a nyugati imperializmus szimbólumaként tartják számon a kommunista diktatúrában. A Kertek titkai című műsor 2010-es évadából most mutattak be részleteket a koreaiaknak a központi csatorna reggeli adásában, de gondoskodtak róla, hogy a felforgató nadrág ne zavarja meg a köznyugalmat. A farmert még a 90-es években tiltották be, azzal, hogy ilyen ruhadarabnak nincs helye egy szocialista államban.

Alan Titchmars a sztorit kommentálva azt mondta, örül, hogy 74 éves korára sikerült sztárstátuszba emelkednie, és hogy úgy tekinthetnek rá, mint Elvis Presleyre, Tom Jonesra vagy Rod Stewartra. „Soha nem láttam magam veszélyes imperialista felforgatónak, általában barátságosnak és ártalmatlannak tartanak, szóval tulajdonképpen adott nekem egy kis plusz hitelt ez a történet” – fogalmazott.

Nyugati műsorok nagyon ritkán láthatók az észak-koreai tévécsatornákon, mivel a rezsim ügyel arra, hogy ne mételyezhessék meg a lakosságot a kapitalisták. Hogy a Kertek titkai miként került adásba, az a BBC számára sem egészen világos.

A cikk szerint az észak-koreai tévék gyakran kalózkodnak, ellopják a külföldi műsorszolgáltatók tartalmait, kitakarva a logókat, elrejtve az eredeti forrást. Ez a Premier League vagy a Bajnokok Ligája futballközvetítéseivel is megesik, hasonló történhetett a felforgató farmert viselő kertész műsorával is.